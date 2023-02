Sävel tuo Tampereelle huippukuoron Kanadasta

Tampereen Sävel -festivaalin taiteellinen johtaja Kari Turunen toimii myös Vancouver Chamber Choirin johtajana.

Aamulehti

Maineikas kanadalainen ammattikuoro Vancouver Chamber Choir saapuu kesällä järjestettävän Tampereen Sävel -festivaalin päävieraaksi. Kuorolla ja festivaalilla on tänä vuonna tiivis linkki, sillä Tampereen Sävelen vuoden 2023 taiteellinen johtaja Kari Turunen on toiminut vuodesta 2019 lähtien myös kanadalaisen kamarikuoron taiteellisena johtajana.

Vancouver Chamber Choir pitää Tampereen Sävelessä Turusen johdolla oman konsertin ja on festivaalin mestarikurssin kuorona. Tuomiokirkossa järjestettävässä konsertissa Vancouver Chamber Choirin teemana on Ihmisyyden merta. Ohjelmassa on sekä kanadalaista että suomalaista musiikkia. Kulttuurien risteyksessä kuullaan kanadalais-suomalaisen Matthew Whittallin uutuusteos, jonka Vancouver Chamber Choir on säveltäjältä tilannut. Konsertin jälkipuoliskolla kuullaan toinen kuoron kantaesittämä suomalainen teos, Mikko Nisulan Les rêveries.

Kuoro- ja lauluyhtyemusiikin festivaali Tampereen Sävel järjestetään 14.–18.6. Tapahtuman konserttiohjelman muita esiintyjiä ovat muiden muassa keskiaikaista rakkausrunoutta tulkitseva suomalais-sveitsiläinen Amór Ceu, itämerensuomalaisten kansojen perinteitä hyödyntävä Ilona Korhonen Ensemble ja suomalainen Somnium Ensemble. Festivaalilla esiintyvät myös tapahtuman edellisen yhtyelaulukilpailun voittanut ruotsalainen AORA, rytmimusiikkiin erikoistunut Musta lammas -kuoro sekä uudistuneen kokoonpanosta esittelevä suosittu ruotsalainen lauluyhtye The Real Group.

Tampereen Sävel -tapahtumaan kuuluvat myös jo perinteiset yhtyelaulukilpailu ja kuorokatselmus, joka tuo Tampereelle kymmeniä kuoroja Suomesta ja ulkomailta. Festivaaliin antia on myös eri puolille kaupunkia levittäytyvä konserttisarja Kuule Sävel, jonka tilaisuuksiin on vapaa pääsy.