Harry Styles voitti vuoden albumin Grammyn – Beyoncésta tuli eniten Grammy-palkintoja koskaan voittanut

Musiikkialan Grammy-gaalassa ennakkosuosikit Beyoncé ja Adele jäivät nuolemaan näppejään, kun brittiläinen poplaulaja Harry Styles nappasi gaalan tärkeimmän pystin. Stylesin kolmas sooloalbumi Harry's House palkittiin vuoden albumina.

”Tällaista ei tapahdu kovin usein minun kaltaisilleni ihmisille, ja tämä on todella, todella kivaa”, entinen One Direction -poikabändin jäsen sanoi.

Styles palkittiin myös pop-laulualbumin Grammylla.

Vuoden levytykseksi valittiin yhdysvaltalaisen poplaulajan Lizzon About Damn Time, ja vuoden kappaleena palkittiin blues-laulaja Bonnie Raittin Just Like That.

Vuoden kappaleen tunnustus myönnetään lauluntekijälle, kun vuoden levytyksellä palkitaan kappaleen esittäjä ja kaikki levytyksessä mukana olleet.

Vuoden uutena artistina palkittiin yhdysvaltalainen 23-vuotias jazz-laulaja Samara Joy.

Grammyt jaettiin tänä vuonna 65. kerran, ja gaala järjestettiin Suomen aikaa varhain maanantaina Los Angelesissa. Palkinnot myöntää Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys.

Beyoncé rikkoi ennätyksen

Sekä Beyoncé että Adele kisasivat kolmesta tärkeimmästä palkinnosta. Beyoncé voitti kuitenkin yhdeksästä ehdokkuudestaan neljä palkintoa ja teki historiaa: poptähdestä tuli kaikkien aikojen eniten Grammyja voittanut palkinnonsaaja yhteensä 32 palkinnolla.

”Yritän olla olematta liian tunteellinen. Yritän vain vastaanottaa tämän illan”, Beyoncé sanoi vastaanottaessaan ennätyspystiään.

Aiempaa ennätystä piti hallussaan edesmennyt säveltäjä Georg Solti 31 palkinnolla. Beyoncé oli jo aiemmin eniten Grammy-palkintoja voittanut nainen.

Tänä vuonna Beyoncé voitti Grammyt parhaasta tanssi- tai elektronisen musiikin albumista, parhaasta R&B-kappaleesta, parhaasta tanssi- tai elektronisen musiikin levytyksestä sekä parhaasta perinteisestä R&B-esityksestä. Beyoncé ei ole koskaan voittanut vuoden albumin tai levytyksen Grammya ja on palkittu vain kerran vuoden kappaleesta.

Beyoncé julkaisi heinäkuussa seitsemännen sooloalbuminsa Renaissance, joka ammentaa mustasta ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tanssimusiikista.

Marraskuussa odotetun neljännen albuminsa nimeltä 30 julkaisseella Adelella ehdokkuuksia oli yhteensä seitsemän. Hän voitti parhaan pop-sooloesityksen Grammyn kappaleellaan Easy On Me.

Ensimmäinen espanjankielinen ehdokas vuoden albumiksi

Toiseksi eniten tänä vuonna ehdokkuuksia nappasi räppäri Kendrick Lamarilla kahdeksalla ehdokkuudella, ja kolmantena Adelen kanssa seitsemällä ehdokkuudella oli country-tähti Brandi Carli. Kummatkin nappasivat useamman palkinnon.

Tämän vuoden gaalassa tehtiin historiaa myös sillä, että puertoricolaisen reggaeton-ilmiön Bad Bunnyn Un Verano Sin Ti -levy oli ensimmäinen espanjankielinen albumi, joka on ehdolla vuoden albumiksi.

Gaalassa jaettiin myös ensimmäistä kertaa palkinto videopelin sävellyksestä, joka myönnettiin Assassin's Creed -pelin säveltäjälle Stephanie Economoulle.

