Mitä Ratinan stadionilla tapahtuu kesällä 2023? – Kävimme varauskalenterin läpi

Tapahtumajohtaja Perttu Pesä toteaa, että isot tapahtumat varataan hyvissä ajoin, joten suuria muutoksia tässä jutussa lueteltuun listaan ei ole odotettavissa.

Blockfest on Ratinan kesän vakiotapahtumia. Tänä vuonna festivaali järjestetään 18.–19. elokuuta. Kuva viime kesältä.

Ratinan stadionin kesä 2023 on urheilupainotteinen. Aamulehti kävi läpi Tampereen ajanvarausjärjestelmän Timmin ja kokosi yhteen, mihin tarkoituksiin stadionin urheilukenttää on kesäksi varattu.

Tamperelainen kuntosalialan yritys Fysioline on varannut stadionin yhdeksi päiväksi perjantaina 9. kesäkuuta. Varauskalenterin ensimmäinen suurtapahtuma on 26. kesäkuuta – 9. heinäkuuta järjestettävä European Masters Games. Ympäri Tamperetta levittäytyvään aikuisurheilutapahtumaan odotetaan noin 7 500:ta urheilijaa eri maista. Ratina on tapahtuman avajaisseremonian ja yleisurheilukilpailujen näyttämö.

17. heinäkuuta stadion on varattu Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen harjoituksille ja seuraavana päivänä ottelulle. Helmareiden julkistettu otteluohjelma ei ylety vielä kesään asti.

Tammerfest järjestetään Ratinanniemessä 20.–22. heinäkuuta, mutta festivaali ei ylety stadionin sisälle asti. Samana viikonloppuna, 22.–23. heinäkuuta, stadionilla on varaus yleisurheilujunioreiden sisulisäkilpailuille. Yleisurheilukesän viisiosainen GP-sarja puolestaan tulee Ratinaan 8. elokuuta.

Blockfestin rakentaminen alkaa heti seuraavana päivänä. Kaksipäiväinen festivaali järjestetään stadionilla ja sen ympäristössä 18.–19. elokuuta.

Tampereen Pyrinnön järjestämät yleisurheilun 19–22-vuotiaiden SM-kilpailut kilpaillaan Ratinassa 25.–27. elokuuta.

Lisäksi Ratina jatkaa Ilveksen kotikenttänä Veikkausliigan kaudella 2023. Veikkausliigan otteluohjelma julkistettiin viime viikolla.

Tuleeko muuta?

Elo- ja syyskuun vaihteessa stadionilla on yksi viikon mittainen konserttivaraus. Se tarkoittaa Popedaa, jonka jäähyväiskonsertti soitetaan Ratinassa lauantaina 2. syyskuuta.

Viime kesänä stadionin kesään kuului kaksikin suurta suomirocktapausta, Hassisen koneen ja Juha Tapion keikat.

Voiko näin helmikuun alussa vielä odottaa stadionin kesään jotain sellaista, mitä yllä ei ole mainittu? Kysyimme asiaa Tampereen tapahtumajohtajalta Perttu Pesältä.

Pesä sanoo, että isot tapahtumat varataan hyvissä ajoin. Enempiä stadionkeikkoja tai muita suurtapahtumia ei siis kannata odottaa putkahtavaksi.

Onko Pesä tyytyväinen stadionin kesään? Hän vastaa olevansa iloinen, että Tampereelle on ”tullut lisää alustoja”. Särkänniemen tapahtumaranta on viimein valmis suurtapahtumiin, ja esimerkiksi edellisellä Tampereen-vierailullaan juuri Ratinassa esiintynyt Iron Maiden tulee kesäkuussa Nokia-areenalle.

”Olen tyytyväinen, että kaikki ei tapahdu samassa paikassa.”