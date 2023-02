Tamkin opiskelijoiden esitys tarjoaa ilmaiseksi iloisen musiikkiteatterielämyksen koululaisille Tampere-talossa – Kävimme katsomassa, mitä lapset siitä pitivät

Tänä vuonna opiskelijoiden tekemän esityksen teemana on puhelinkulttuuri.

Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) musiikkiteatterilinjan opiskelijat tarjosivat iloisen elämyksen esikoululaisille ja koululaisille Tampere-talon Pienessä salissa keskiviikkona. Rikkinäinen puhelin -musiikkiteatteriesitys muistutti hyväntuulisesti, että ilman puhelinta ja sosiaalista mediaakin voi nuorella olla jännää ja hauskaa eikä se puhelimen hajoaminenkaan niin kamalaa ole.

Rikkinäisessä puhelimessa joukko koululaisia lähtee viikonloppuleirille ilman puhelimiaan. Kun ryhmän ohjaajankin puhelin hajoaa ja katoaa, uhkaa hymy porukalta hyytyä, mutta onneksi vain hetkeksi.

Tamkin musiikkiteatterilinjan 1. vuosikurssin opiskelijat laulavat hyvin ja ovat pelottomia esiintyjiä. Pitkän linjan musiikkiteatteriammattilaisen Janne Viitaniemen kirjoittama, säveltämä, sovittama ja ohjaama teos pitää toiminnan päällä koko vajaan tunnin esityksen ajan, ja pienillä katsojilla oli hauskaa alusta loppuun.

Aamulehti kysyi heti Rikkinäisen puhelimen päätyttyä neljältä Linnainmaan koulun esiopetuksen oppilaalta sekä neljältä Raholan koulun ekaluokkalaiselta, mistä he pitivät esityksessä eniten.

”Tykkäsin eniten siitä, kun he tanssivat”, sanoo Peppi Meriläinen, 6. Rikkinäinen puhelin oli ensimmäinen hänen näkemänsä musiikkiteatteriesitys. Teatterielämykselle Meriläinen kohotti kiitokseksi vielä kaksi peukkua.

”Minäkin tykkäsin heidän tanssistaan”, sanoo Moona Kuusisto, 6, ja hänkin kohottaa elämykselle kaksi peukkua.

”Tykkäsin kaikesta”, sanoo Rasmus Talasoja, 6. Hänellekin kyse oli elämän ensimmäisestä musiikkiteatteriesityksestä.

”Eniten tykkäsin siitä, kun ne tiputtivat sen puhelimen”, sanoo Nuutti Kyösti, 6. Hän oli jo käynyt aiemminkin teatterissa, mutta: ”Tämä oli vähän kivempi kuin se eka kerta”, Kyösti sanoo.

”Pidin kaikesta ja vitseistä tykkäsin eniten”, sanoo Pyry Paavola, 7.

”Laulut olivat parasta”, sanoo Joona Heikkinen, 8.

Samaa mieltä on myös Siiri Pylsy, 7: ”Lauluista tykkäsin.”

”Minäkin tykkäsin siitä rikkinäinen puhelin -jutusta”, komppaa Vilma Kouttinen, 7, vuotta nuorempaansa Linnainmaan koulun katsojaa.

Musiikkiteatteriammattilaista ja pianisti Janne Viitaniemeä on kiittäminen tästä tavasta tarjota lapsille ilmaiseksi musiikkiteatterielämyksiä. ”Meillä on näissä aina jokin teema mukana. Viime vuonna teema oli kiusaaminen, tänä vuonna sitten tämä puhelinkulttuuri.”

Ilmaiseksi teatteriin

Rikkinäinen puhelin on Janne Viitaniemen, 50, kirjoittama, säveltämä, sovittama ja ohjaama musiikkiteatteriesitys. Sen päätarkoitus on saada lapsia ilmaiseen esitykseen ja innostaa heitä musiikkiteatterin tekemisestä.

”Teen tätä nyt viidettä kertaa Tamkin musiikkiteatterilinjan kanssa ja aina 1. vuosikurssin opiskelijoilla. Tämä on heidän ensimmäinen tuotantonsa, ja he ovat aina huippumotivoituneita”, Viitaniemi sanoo.

Tärkeää on myös se, että esitystä toistetaan riittävästi. Rikkinäisen puhelimen nuori ensemble vetää esityksen Tampere-talossa yhdeksän kertaa kolmen päivän aikana. ”Kouluhommat tehdään yleensä vain kerran ja se on siinä. Tässä he pääsevät kunnolla testailemaan musiikkiteatteri-ilmaisua, mikä heille on oikeastaan se tärkein asia”, Viitaniemi sanoo.