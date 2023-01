Sara Hildénin taidemuseon uusi rakennus viivästyy – Finlaysonin alueelle suunniteltua Lumen valoa päästään rakentamaan aikaisintaan vuonna 2025

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennus edellyttää asemakaavan hyväksymistä. Myös Särkänniemessä sijaitsevan vanhan museorakennuksen kohtalo on vielä auki, koska hyväksytystä asemakaavasta on valitettu.

Joulukuussa kerrottiin Tampereen taidemuseon Siilo-lisärakennuksen viivästyvän vielä lisää Pyynikintorin asemakaavasta nousseiden kiistojen takia. Toinen Tampereelle kaavailtu museorakennushanke on Finlaysonille suunniteltu Lumen valo. Tällä ehdotuksella arkkitehti Janne Hovi voitti taidemuseon arkkitehtuurikilpailun keväällä 2021. Vielä viime keväänä uskottiin, että Sara Hildénin taidemuseo voisi muuttaa uusiin tiloihin vuonna 2026.

Mikä on Lumen valon arvioitu aikataulu tällä hetkellä, Tampereen kaupungin kulttuurijohtaja Juha Ahonen?

”Alueen asemakaavoitus on tällä hetkellä käynnissä ja siitä valmistellaan asemakaavaluonnosta. Uskon, että ehdotus asemakaavaksi saadaan vuoden 2024 alussa. Keskeistä hankkeessa on saada asemakaava etenemään. Kaavaluonnos saataneen nähtäville arviolta keväällä 2023. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi toivottavasti mahdollisimman vahva kaavaehdotus valmiina alkuvuodesta 2024. Tämä taas tarkoittaisi, että rakentaminen on mahdollista aloittaa vuonna 2025. Museorakennus olisi näin ollen valmis ja toiminnassa vuosina 2027–2028. Kaavaluonnoksen laatiminen näinkin keskeisellä paikalla kuin Finlaysonin alue on toki haastavaa ja reunaehdot täytyy huomioida tarkasti. Meillä on kuitenkin vahva näkymä siihen, että ympäristöön sopiva ratkaisu löytyy.”

Sara Hildénin taidemuseo toimii tällä hetkellä Pekka Ilveskosken suunnittelemassa, vuonna 1975 valmistuneessa rakennuksessa. Vuonna 2021 Tampereen kaupunginvaltuusto edellytti sen säästämistä ja sitä, että rakennukselle etsitään sen rakennushistorialliset arvot turvaavaa käyttöä. Rakennus on kuitenkin peruskorjauksen tarpeessa. Mitä tähän rakennukseen suunnitellaan?

”Särkänniemen alueella on hyväksytty asemakaava. Siitä on kuitenkin valitettu, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Asemakaavassa Sara Hildénin nykyinen museo on kaavassa suojeltu rakennus. Kaupunki ei vielä ole tehnyt suunnitelmia rakennuksen suhteen. Mahdollista uutta käyttöä pohditaan, kun kaava vahvistuu ja tiedetään Sara Hildénin uuden museon valmistumisaikataulu.”

Sara Hildénin taidemuseo keräsi juuri maailmanlaajuista huomiota Thomas Houseagon, Nick Caven ja Brad Pittin We-näyttelyn ansiosta. Miten Tampereen kaupungilla koetaan Sara Hildénin taidemuseon merkitys ja Hildénin vuonna 1978 perustaman säätiön perintö?

”Sara Hildénin taidemuseon vahva näyttely- ja kokoelmatoiminta koetaan Tampereen kaupungin näkökulmasta hyvin arvokkaaksi asiaksi.”