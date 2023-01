"Ihanaa, tällaista tarvitaan lisää" – Party Like Gatsby oli kuin hedonistin iloinen uni: katso kuvakooste Pakkahuoneelta

Party Like Gatsby: Soirée Royale vie 1920-luvun nautinnolliseen maailmaan. Perjantaina Tampereen Tullikamari täyttyi upeista puvuista ja höyhenistä, kuohuvasta juomasta ja aistien ilosta. Tarjolla oli upea irtiotto arjesta.

”Menimme aivan kananlihalle, kun astuimme sisään”, siskoporukalla Tullikamarille saapuneet Jonna, Piia ja Anni Karvonen huokasivat. Ovista käyminen oli ollut kuin taikaportista olisi kulkenut.

Party Like Gatsbyn idea on luoda kuvitteellisen miljonäärin 1920-luvun juhlat. Burleskia, akrobatiaa, tanssiryhmiä sekä ajan hengen musiikkia, swingiä ja charlestonia. Ennen kaikkea on tärkeää, että kaikilla on aikaan kuuluva asu. Höyhenet pöllyävät, helmet loistavat ja hameet kahisevat. Miehet kulkevat liiviasuissa ja laakerikengissä. On samppanjan kuohu ja kilisevät snapsit.