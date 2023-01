Glamouria tihkuvat bileet palaavat Tampereelle – Tuottaja kertoo, mistä mystisissä 1920-luvun juhlissa on kyse

Klassikkokirjasta ja hittielokuvista inspiraatiota saaneet kansainväliset Party Like Gatsby -pukujuhlat saapuvat muutaman vuoden tauon jälkeen Tampereelle. Kysyimme kiertueen järjestäjältä Julie Moonleelta, millainen tunnelma bileissä on luvassa.

Aamulehti

Tampereen Tullikamarilla on perjantaina odotettavissa näyttävästi pukeutuneiden, 1920-luvun henkisten juhlijoiden virta. Kyseessä ovat tarkoituksella hivenen salamyhkäiset glamourjuhlat, jotka hakevat inspiraatiota legendaarisen The Great Gatsbyn (suomeksi alun perin Kultahattu) maailmasta.

Miten kuvailisit juhlan tunnelmaa ja sen visuaalista maailmaa, tapahtuman kansainvälinen tuottaja Julie Moonlee?

”Yritämme aina varata tapahtumapaikkoja, joissa on jo alunperin jotain uniikkia. Kiertävänä tapahtumana, jolla on tiukka aikataulu, emme voi muuttaa tapahtuma-alueita kovin paljon. Lisäämme pienen viimeistelymme, kuten vaikka kuvausalueet ja valot, jotta tunnelma olisi hieman enemmän kaltaisemme. Jokainen juhlapaikka on siis erilainen: joissain on enemmän salakapakka-meininkiä, ja toiset taas ovat enemmän 1920-luvun glamourpaikkoja. Joka tapauksessa tärkein tunnelmanluoja ovat vieraamme, jotka ovat pukeutuneet ajan henkeen.”

Ovatko suomalaiset innostuneet pukeutumaan hienosti tapahtumissanne?

”Kyllä! Suomalaiset vieraamme todellakin ymmärtävät idean. Ja se, mikä on juuri Suomessa erityistä, ovat ulkovaatteet. Olemme olleet täällä aina tammikuussa, joten näemme toppa-asuja ja talvikenkiä, joiden alta paljastuu todella glamouria tihkuvia asuja, kun vieraat astuvat eteisestä saliin.”

Kauanko olette järjestäneet näitä juhlia ja missä kaikkialla olette kiertäneet?

”Party Like Gatsby -tapahtuma on kiertänyt maailmaa jo vuodesta 2013. Olemme käyneet 20 maassa esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.”

Mistä keksitte kiertueen idean?

”Entinen poikaystäväni aloitti ne opiskelijabileinä Münchenissä, kun uusin elokuva The Great Gatsby ilmestyi. Minä liityin mukaan tuottajana vuonna 2016. Me kehitimme konseptia ja keskityimme yhä enemmän show’hun. Muodostui kokonaisuus, jota nimitämme mukaansatempaavaksi kokemukseksi. Kaikki alkoi siis hyvin pienestä. Kukaan meistä ei ollut toiminut tuottajana etukäteen. Sitten me vain kasvoimme ja nyt olemme järjestäneet jo yli 100 show’ta.

Illan esiintyjät keskittyvät luomaan aitoa 1920-luvun salabileiden tunnelmaa. Luvassa on sirkusta, burleskia ja tietenkin charlestonia.

Jos joku haluaa nyt osallistua juhlaan Tampereella, mitä hänen pitäisi laittaa ylleen?

”Tapahtumassa on 1920-luvun teema, joten sen huomioiminen on tietenkin ihanteellista. Siisti muodollinen asu kuitenkin riittää. Kunhan ei käytä rentoa asua, kuten farkkuja, t-paitoja tai urheiluvaatteita, niin kaikki on ok.”

Mikä on mieleenpainuvin asu, jonka olet nähnyt?

”Niitä on niin monia! Me rakastamme sitä, kun ihmiset laittavat kaiken peliin. Muistan ihanan naisen muutaman vuoden takaa Helsingistä. Hän käytti täyttä sulkapäähinettä ja upeaa valkoista iltapukua. Me todellakin huomaamme, kun ihmiset ovat nähneet ekstra-vaivaa ja me myös kerromme sen heille sosiaalisessa mediassa.”

Minkälainen tiimi tapahtumaa järjestää?

”Minä olen tuottaja ja kiertuejohtaja. Teen siis kaiken suunnittelun. Olemme itseasiassa paljon pienempi organisaatio kuin vaikuttaa. Vain minä olen tekemässä kaiken etukäteistyön. Esiintyjät kehittävät sitten näytöksiään, ja meillä on myös paikan päällä työskentelevä tiimi, joka auttaa tapahtumapaikan valmistelussa, näyttämöllä ja kuljettaa sitten kaiken taas seuraavaan kaupunkiin. Meitä on yhteensä noin 50 hengen seurue. Itse olen tanskalainen ja muu tiimimme on eri puolilta maailmaa: Englannista, Kiinasta, Belgiasta, Yhdysvalloista, Irlannista, Ranskasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Latviasta, Puolasta, Unkarista, Hollannista ja Skotlannista. Olemme tosi kansainvälinen porukka, ja se on hienoa.”

Party Like Gatsby 27. tammikuuta kello 21 Tampereen Tullikamarilla.

Aiempien vuosien kävijöiden mukaan ilta tempaa myös juhlavieraat tanssimaan.

