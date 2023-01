Santtu-Matias Rouvalilla on takana hurja konserttiputki maailmalla – Tällä viikolla Tampereella johtava kapellimestari toppuuttelee Aamulehden haastattelussa spekulaatioita tulevaisuudesta

Santtu-Matias Rouvali johtaa läksiäiskaudellaan Tampere Filharmoniaa kolmeen otteeseen. Hyvästit jätetään toukokuussa.

Aamulehti

Syksyllä 2013 se alkoi. Nyt keväällä 2023 se tulee päätökseen.

Santtu-Matias Rouvali aloittaa tällä viikolla viimeisen kautensa Tampere Filharmonian ylikapellimestarina torstain ja perjantain tuplakonserteilla.

Takana on hurja konserttiputki maailman parhaissa orkestereissa. ”Johdin juuri ennen joulua Berliinin filharmonikkoja. Sitten oli viikko vapaata ja sen jälkeen kaksi viikkoa New Yorkin filharmonikoissa. Viime viikko meni Lontoossa Philharmonian kanssa. Tampereelta kevät jatkuu peräkkäisinä viikkoina Wienin sinfonikkoihin, Göteborgin orkesteriin ja Münchenin filharmonikkoihin”, Rouvali sanoo.

Rouvalin täpötäynnä oleva kalenteri on yksi keskeisiä syitä siihen, että Tampere Filharmonia saa jäädä. Aikaa ei ole enää pariin vuoteen riittänyt tarpeeksi Tampereelle, kun huippuorkesterit suuresta maailmasta kutsuvat. Berliinin filharmonikkoja Rouvali johti vuodenvaihteessa toista kertaa urallaan. ”Nyt he alkavat luottaa minuun. Sain orkesterin paremmin mukaan kuin debyytissäni vuonna 2019. Viimeksi soitettiin Sibeliusta, nyt Prokofjevin viidennen sinfonian parissa musisointi oli paljon orgaanisempaa.”

Entä paljon julkisuutta saaneet viikot New Yorkin filharmonikoissa? Rouvalia on pidetty yhtenä pääehdokkaana orkesterin uudeksi ylikapellimestariksi. Hän itse vähän toppuuttelee spekulaatioita.

Lue lisää: USA:n huippuorkesterin johtoon povattu Santtu-Matias Rouvali sai kiitosta New Yorkissa – ”Näkemystä, tyylikkyyttä ja visionaarisuutta”

”Ei näistä ylikapellimestariasioista mitään puhuttu. Se on hyvin salainen projekti. Juuri nyt Lontoon Philharmonia on minulle ykkösasia. Riippuu aina hetkestä, mihin orkesteriin pystyy lähtemään ja mihin ei. Aikaa ei ole sitä enempää kuin sitä on”, hän sanoo tyynesti.

Myös Yhdysvaltojen etäisyys herättää Rouvalissa lieviä epäilyksiä. ”Reissaaminen on yksi asia. En toivu kovin hyvin aikaeroista.”

Musiikillisesti yhteistyö toimii, kuten kiittävistä arvosteluista on voitu lukea. ”New Yorkissa on aina kiva johtaa. Olin nytkin oikein tyytyväinen konsertteihin. Se on todella timmi bändi.”

Kävi taiteellisen johtajan homman kanssa miten hyvänsä, Rouvalin ja New Yorkin filharmonikkojen yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. ”Useita viikkoja on jo sovittu.”

Romantiikan hehkua

Santtu-Matias Rouvalin ja Tampere Filharmonian ohjelmassa on tällä viikolla kaksi isoa romanttista teosta, Richard Straussin orkesterifantasia Don Quixote ja Hector Berlioz’n omaelämäkerrallinen Symphonie fantastique (Fantastinen sinfonia). Straussin fantasian solisteina ovat sellisti Joona Pulkkinen ja alttoviulisti Lilli Maijala.

”Teokset sopivat rinnakkain, koska niiden aiheet ovat samantapaisia ja niissä on suunnilleen sama kokoonpanokin. Johdan nyt ensi kertaa Don Quixotea. Se on paljon hankalampi ja monimutkaisempi teos kuin Straussin muut sinfoniset runot esimerkiksi tempon vaihdoksien suhteen. Musiikki palvelee tosi hyvin Don Quijoten tarinaa. Kannattaa lukea etukäteen, mistä eri muunnelmissa on kysymys. Se auttaa kuuntelua.”

Berlioz’n Fantastinen sinfonia on yksi orkesterikirjallisuuden maineikkaimpia teoksia, joka oli paljon aikaansa edellä ensiesityksen vuonna 1830. Sitä on pidetty nykyaikaisen orkesterin olemassaolon kannalta käänteentekevänä teoksena esimerkiksi soitinvalikoiman runsauden kannalta.

Musiikki on hyvin värikästä ja tunnelmiltaan äärimmäisen vaihtelevaa. ”Se pitää vetää vähän kahjosti, säästellä ei pidä. Vauhti on se juttu.”

Tampereelle kiitos

Rouvali johtaa Tampereella tämän viikon jälkeen ylikapellimestarina enää kahdesti, maaliskuun alussa ja kauden läksiäiskonsertin toukokuun 27. päivä. Mitä ajatuksia pitkän yhteistyön tuleminen hiljalleen päätökseen herättää?

Tampere Filharmonian ja Santtu-Matias Rouvalin yhteinen kausi on nostanut orkesterin tamperelaisen kulttuurielämän keskiöön.

”Olen kasvanut tämän orkesterin kanssa ja oppinut, miten orkesterin kanssa toimitaan ja miten ongelmatilanteita ratkaistaan. Jos olisin hypännyt suoraan metropoleihin, se olisi varmasti ollut erilaista. Olen saanut kehittyä rauhassa Tampereella. Olen orkesterille hyvin kiitollinen.”

Mikä on eniten muuttunut siinä Santussa, joka aloitti Tampereella vuonna 2013 verrattuna nykyhetken maailmankuuluun kapellimestariin?

”Sanoisin, että kokemus. Nyt tiedät tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä ja mitä ei. Oma johtamistyyli on rauhoittunut.”

Rouvalin koti on Tampereen-työvuosina vakiintunut Ylöjärvelle. ”Joka kerta maailmalta palatessa on ihan mahtavaa tulla kotiin Ylöjärvelle. Aion ehtiä tällä viikolla metsälle ja viedä pojan harrastamaan trikkausta.”

Santtu-Matias Rouvali johtaa Tampere Filharmoniaa Tampere-talossa torstaina 26. tammikuuta kello 19 ja perjantaina 27. tammikuuta kello 19.