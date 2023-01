Tampereella järjestetään mystiset bileet – Poimi tästä viikon menovinkit

Tällä viikolla vietetään myös Tieteen päiviä ja nautitaan kamarimusiikin huipuista Tampere Chamber Music -tapahtumassa.

Tällainen jono kiemurteli Tampereen Pakkahuoneelle vuoden 2017 Party Like Gatsby -juhliin. Tyylikästä menoa on luvassa tälläkin kertaa.

Aamulehti

1. Menneiden aikojen glamouria

Vuonna 2017 Tampereella järjestettiin tapahtuma, jota Aamulehdessäkin kuvailtiin mystisiksi bileiksi. Kyse oli Party Like Gatsby -tapahtumasta. Nyt tapahtuma palaa Tampereelle hieman uudistuneena, mutta Party Like Gatsby: Soirée Royale -tapahtumassakin on luvassa 1920-luvun tunnelmaa F. Scott Fitzgeraldin Kultahattu-romaanin henkeen.

Tampereen Tullikamarilla 27. tammikuuta.

2. Alansa huiput Tampereella

Kansainvälinen kamarimusiikin festivaali Tampere Chamber Music kokoaa ison joukon kotimaisia ja ulkomaisia huippumuusikoita Tampereelle tällä viikolla. Keskiviikkona alkavaan tapahtumaan kuuluu konserttisarjan ohessa mestarikursseja ja tieteellisiä luentoja. Varsinaiset konsertit alkavat torstaina. Esityksiä kuullaan Tampere-talon konserttisalien lisäksi Muumimuseossa, Tampereen Vanhassa kirkossa ja tuomiokirkossa

Tampereella 25.–29. tammikuuta.

3. Tieteen päivät pohtii alkuja

Tieteen päivät on mainio kurkistusikkuna siihen, mitä tieteen ja tutkimuksen saralla on meneillään. Tampereella Tieteen päivät järjestetään lauantaina. Tapahtumassa kuullaan paitsi Tampereen korkeakouluyhteisön asiantuntijoita myös puhujia Poliisiammattikorkeakoulusta, kirjailija ja uutisankkuri Matti Rönkää, ulkoministeriön alivaltiosihteeriä Kai Saueria, psykologi ja viulisti Helmi Kuusta sekä esitysdramaturgi, ohjaaja ja kirjailija Hanna Rytiä. Osaa ohjelmasta voi seurata myös verkossa. Tapahtuma on maksuton.

Tampere-talossa 28. tammikuuta.

4. Montako Eleveniä mahtuu Tavara-asemalle?

Jos pitäisi veikata, mikä biisi näissä kekkereissä ainakin soi, niin Kate Bushin Running Up That Hill on veikkauksissa korkealla. Tampereen Tavara-asemalla nimittäin juhlitaan lauantaina Stranger Things -teemabileitä ja luvassa on paitsi Netflixin hittisarjasta tuttua musiikkia myös varmasti tunnistettavia hahmoja, sillä tapahtumaan toivotaan pukeuduttavan sarjan hahmojen henkeen.

Tampereen Tavara-asemalla 28. tammikuuta.

5. Matka suomalaiseen metsään

Kangasalla Kimmo Pyykkö -taidemuseossa avautuu lauantaina uusi Metsätöitä-näyttely. Siellä kolme muotoilijaa, Merja Palin, Nina Ruokonen ja Helena Vaari, tarkastelevat yhteyttämme luontoon ja sen merkitystä taiteellisen työskentelyn lähtökohtana. Näyttelyssä on esillä niin pinta- ja tekstiilisuunnittelua, video- ja valokuvateoksia, taidekasvatuksellisia installaatioita kuin kirkko- ja taidetekstiilejäkin.

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Kangasalla 28. tammikuuta–21. toukokuuta.