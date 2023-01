Tamperelainen Tapio Korjus, 72, on tuttu näky klubeilla ja keikkapaikoilla – Monta suurta musiikki-ilmiötä kasvattanut konkari saa nyt arvostetun elämäntyöpalkinnon

Suomalaisen musiikkielämän lisäksi Korjus on tehnyt työtä myös virolaisen musiikkialan eteen ja saanut maan presidentiltä ritarikunnan ristin.

Emma-gaala julkisti perjantaina ensimmäiset vuoden 2022 palkittunsa. Arvostetun Kultainen Emma -elämäntyöpalkinnon saa tamperelainen musiikkialan yrittäjä Tapio Korjus, 72.

”Vetää nöyräksi, kun ajattelen niitä, jotka ovat aikaisemmin saaneet tämän palkinnon. Hehän ovat ääniteteollisuuden järkäleitä, kuten Topi Kärki, mentorini Otto Donner, Atte Blom ja hyvä ystäväni Epe Helenius”, Korjus luettelee. ”Tuntuu, että en ole samassa sarjassa äänitepuolella, mutta ehkä tässä on nyt haluttu diversiteettiä.”

Vaikka miehen ansiot musiikkimaailmassa ovat kiistatta mittavat, hän ei itse nosta itseään äänitealan isojen nimien kastiin. ”Tunnen olevani äänitealalla vielä oppipoika.”

Tapahtumia Tampereelle

Keikkajärjestäjänä aloittanut Tapio Korjus on toiminut musiikin parissa yrittäjänä jo vuodesta 1971. Hän jatkaa edelleen tuottajana, musiikkikustantajana ja managerina. Korjuksen perustama Rockadillo on tuonut Suomeen satoja kansainvälisiä artisteja.

Tapio Korjus oli perustamassa ja kehittämässä ammattilaistapahtuma Musiikki & Mediaa ja hän tuotti kansainvälisen Womex-musiikkitapahtuman Tampereella vuonna 2019.

”Tampereella ihmiset tuntevat toisensa, joten oli helppo saada Musiikki & Media -tapahtuma käyntiin. Tuntuu hienolta katsella tapahtumaa nyt, koska olin aktiivisesti sitä tekemässä melkein 30 vuotta.”

Korjus toteaa, että alan tapahtumaa ei ole tehty rahankiilto silmissä. ”Se lähti aikoinaan aika pyyteettömästi liikkeelle, ja sitähän se edelleen on. Ei se ole koskaan mikään bisnes ollut. On hienoa, että tapahtuma on jatkunut ja kehittynyt, vaikka vielä koronakin tuli väliin. Ja nyt se on todella hyvissä käsissä. Uusi toimitusjohtaja Kaisa Rönkkö on alan aivan huippu.”

Yo-talon DJ

Emma-palkinnon perusteluissa mainitaan, kuinka ”Korjus alkoi tamperelaisena opiskelijana järjestää paikallisen Ylioppilastalon tansseja, mutta lavalle alkoikin nousta tanssiyhtyeiden sijaan uusia rock-bändejä ja -artisteja”.

Korjus ei ole hetkeen käynyt Yo-talolla, mutta piti sitä joskus olohuoneenaan.

”Yo-talon vaihe oli tärkeä. Sain siitä paljon. Ja kyllähän minä palasin sinne sitten DJ:nä pitkälle 1980-lukua.”

Nykyiset suosikit

”Tamperelaisia hemmotellaan hienoilla keikkapaikoilla. Tämähän on Suomen väkilukuun suhteutettuna aktiivisin keikkakaupunki. Turussa ja Helsingissä ei ole mitään tällaista!”

Yli seitsemänkymppinen Korjus sanoo, että ei käy keikoilla aivan yhtä usein kuin nuorempana. ”Mutta kyllä silloin, kun tarjolla on jotain erityisen hyvää.”

Viimeksi hän oli mukana Tavara-aseman avajaisissa. ”Ja kyllä harva se viikko tulee jossain käytyä.”

Viron tukija

Palkintoperustelujen mukaan Korjus on edustanut ja edistänyt merkittävällä tavalla riippumattomien levy-yhtiöiden asemaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on saanut Viron presidentiltä Marianmaan ritarikunnan ristin Viron musiikkialan ja virolaisten muusikoiden eteen tekemästään työstä.

”Tässäkin oli mukana tamperelaisia kollegoita, kuten Karppasen Jouko, joka on pitkäaikainen Eppujen, Popedan ja Juicen keikkamyyjä. Olimme jo Neuvosto-aikana tekemisissä virolaisen Rock Summer -tapahtuman kanssa, ja vein sinne ulkomaisia bändejä.”

Korjus on jopa julkaissut virolaisten artistien levyjä. Vuonna 2017 Korjus veti Viron ja Suomen yhteisen Japanin musiikkivientihankkeen, jonka päävastuussa oli Tampereen ammattikorkeakoulu.

Emma-gaalassa palkitaan edellisen vuoden aikana musiikkialalla ansioituneita artisteja, musiikintekijöitä ja muita ammattilaisia 24 eri kategoriassa. Erikois-Emma merkittävästä urasta äänitemusiikin saralla menee Virve ’Vicky’ Rostille.

40-vuotisjuhliaan viettävää Emma-gaalaa vietetään Helsingin jäähallissa perjantaina 3. helmikuuta.