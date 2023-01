Tampereen kaupunki parantaa tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria – Tästä Kaikukorteissa on kyse ja näin sellaisen saa

Kaikukortilla pääsee erilaisten kulttuurikohteiden lisäksi myös pop up -tapahtumiin, kuten jääkiekkopeleihin.

Aamulehti

Tampereella parannetaan tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien mahdollisuutta harrastaa kulttuuria Kaikukorttien avulla.

Kaikukortilla voi hankkia lipun tamperelaisiin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin, teatteriin tai konsertteihin. Tampereella Kaikukortti käy yhteensä reiluun 20 kulttuurikohteeseen.

Paperinen kortti voidaan jakaa tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille, joilla on asiakkuus korttia jakavassa hyvinvointialueen sosiaalipalvelussa tai muun korttia jakavan tahon piirissä. Kortista on kehitteillä myös mobiiliversio.

Kaikukorttia käyttävän vammaisen asiakkaan saattaja, opas tai avustaja saa ilmaisen lipun.

Mikä? Kuka saa Kaikukortin? Kaikukortin voivat saada vähintään 16-vuotiaat tamperelaiset, jotka ovat asiakkaina seuraavissa yksiköissä tai järjestöissä: hyvinvointialueen sosiaalityö työllisyys- ja kasvupalvelut nuorisopalvelut Mielen ry Tampereen A-Kilta ry Nauha ry Setlementti Tampere ry

Määrät kasvussa

Tampereen kaupungin koordinaattori Anne Ruusuvuori kertoo, että Tampereella on tällä hetkellä yhteensä 3 716 rekisteröitynyttä Kaikukortin haltijaa. Toiminta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2021 kortteja jaettiin vajaat 1 300, ja vuonna 2022 kortteja oli reilut 2 100. Tämän vuoden tammikuussa kortteja on jaettu 219.

Ruusuvuoren mukaan palveluita tarjoava ja korttia jakava verkosto on aktiivinen. ”Toiminta etenee hienosti. Pystymme edistämään taloudellista, terveydellistä ja sosiaalista tukea tarvitsevien kuntalaisten mahdollisuutta päästä kulttuurin pariin”, Ruusuvuori sanoo.

Lisäksi muun muassa jääkiekkoseurat Ilves ja Tappara tarjoavat omiin peleihinsä pop-up-tapahtumia kaikukorttilaisille.

Kaikukortti-hankeen kahden vuoden kokeilu aloitettiin vuonna 2021. Nyt vuodenvaihteessa hankkeesta tuli Tampereen kaupungin vakiintunut toimintamalli. ”Vastaanotto ja palaute on ollut hyvää. Hanke on tosi tärkeä arvopohjaltaan. Tämä on kulttuurihyvinvointia lisäävää toimintaa”, Ruusuvuori sanoo.