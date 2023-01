Olli Halosen Suomi soi Tavara-asemalla – Katso viikon parhaat menovinkit

Suomi-iskelmää on sekä kuunnellen että tanssien tarjolla tammikuun hiljaisella menoviikolla. Kaupissa hiihdetään SM-kisoissa.

1. Suomi-iskelmää Tavara-asemalla

Niin Suomen kesästä kuin pakkasesta hittejä tahkonnut Olli Halonen nousee perjantaina Tampereen Tavara-aseman lavalle. 35-vuotias laulaja-lauluntekijä ei ole noussut huipulle yhdessä yössä, vaan jalansijaa on haettu vuosia. Muun muassa UMK-kilpailussa jo vuonna 2015 Satin Cirkuksen riveissä.

Tavara-asema 20. tammikuuta kello 21.

2. Hiihtohuumaa Kaupissa

Sääennuste näyttäisi viikonlopuksi kääntyvän pikkupakkaselle, joten SM-hiihtoja päästään seuraamaan todennäköisesti mukavassa säässä Tampereen Kaupin urheilupuistossa. Hiihdot nähdään suorana myös Ylen kanavilta, joten tuttuja maisemia voi bongailla myös kotisohvalta.

Tampereen Kauppi 20.–22. tammikuuta.

3. Tahdotko oikeesti tanssimaan?

Tahdon oikeesti olla sinun, enkä vain leikisti rakastaa – ja kenties oikeesti tanssia? Siihen tarjoutuu jälleen mainio tilaisuus, kun Tullikamarin tansseissa on mahdollisuus myös saada tanssinopetusta kello 18–19. Tanssittajana mikäpä muu kuin ikisuosikki Finlanders.

Tampereen Tullikamari 19. tammikuuta kello 18.

4. Anna tukesi taiteilijalle

G Livelab Tampere halusi korona-aikaan tukea esittävän taiteen tekijöitä pop up -tapahtumalla, jossa tekijät voivat tuoda taidettaan esiin ja myydä sitä. Nyt on vuorossa Taide elää Tampereella -pop up vol. 2. Saatavilla on äänitteitä, valokuvataidetta, sarjakuvia ja fanituotteita.

G Livelab Tampere 22. tammikuuta kello 12–18.

5. Tuliko ikävä Brad Pittiä?

Sara Hildénin taidemuseon We-näyttely jo päättyi, ja vei mennessään myös palan Brad Pittiä teosten muodossa. Jos ikävä yllättää, näyttelijätähteä pääsee pällistelemään perjantaista alkaen ensi-iltaelokuvassa Babylon. Tähtihumua Hollywoodin alkuajoilta luvassa.

Finnkinon elokuvateatterit 20. tammikuuta alkaen.