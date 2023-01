Fanit tungeksivat katsomaan Brad Pittin tähdittämää We-näyttelyä viime hetkillä – Sara Hildéniin uusi kansainvälinen näyttely syksyllä

”Tulin Tampereelle ystäväni muistojuhlaan, ja huomasin, että täällä on näyttely. Tämä museo on jäänyt minulle mieleen”, Jyväskyläläinen Virpi Verkasalo sanoi kuvattuaan rinnakkain oman ja teoksen jalkaterät. Thomas Houseagon pronssisen teoksen nimi on Kultainen kävelijä.