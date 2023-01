Supersuosittu Ikurin jääveistospolku aukeaa lauantaina, jos sää sallii – Lopullinen päätös tehdään avajaisaamuna

Aamukymmeneen mennessä on päätetty, vietetäänkö jääveistospolun avajaisia lauantaina 14. tammikuuta vai ei.

Aamulehti

”Siinä ja tässä”, vastaa Ikurin Vireen puheenjohtaja Timo Ahonen perjantai-iltapäivällä. Kysymys on kuulunut, että aukeaako Vireen perinteikäs jääveistospolku lauantaina 14. tammikuuta, kuten Facebook-tapahtumassa sanotaan.

”Aikomus on avata. Sään armoilla mennään.”

Jääveistospolun teema on tänä vuonna Metsän salaisuus. Veistoksia on tällä hetkellä hieman toistakymmentä, ja lisää on tarkoitus tehdä. Ahonen kertoo, että veistoksia yritetään nyt suojella sateelta mahdollisimman hyvin. ”On minulla sellainen 90 prosentin usko, että lauantaina avataan. Jos yö ei ole ihan hirveä, niin kokeillaan.”

Ahonen lupaa, että tieto veistospolun avaamisesta löytyy Ikurin Vireen verkkosivuilta lauantaiaamuna kello 10. Jos veistospolku avataan, se avataan kello 16. Veistospolku on tarkoitus pitää auki maaliskuun alkupuolelle asti, mutta lopputalven sää vaikuttaa tähänkin.

Veistospolku löytyy Ikurin Vireen Tuohikorventiellä sijaitsevan seuratalo Virelän takaa. Polku rakennetaan tälle paikalle nyt viidettä kertaa. Yhteensä jääveistospolku on järjestetty noin 15 kertaa.