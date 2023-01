Vielä ehdit nähdä viime vuoden kohutuimman näyttelyn – Katso viikon parhaat menovinkit

Tammikuu tuo Tampereelle muun muassa uuden keikkapaikan ja wieniläiskonsertin. Myös The Beatlesiä juhlitaan taas. Tiedätkö, miksi?

Nyt on viimeiset hetket nähdä Thomas Houseagon (kesk.), Nick Caven (vas.) ja Brad Pittin yhteisnäyttely Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella.

1. Vielä ehtii hittinäyttelyyn

Viime vuoden puhutuin taidetapaus oli Sara Hildénin taidemuseon Thomas Houseagon ja etenkin hänen ystäviensä Nick Caven ja Brad Pittin yhteisnäyttely. We-näyttely vetelee viimeisiään, joten museon aukioloaikoja on viikonloppuna pidennetty iltakahdeksaan saakka.

Sara Hildénin taidemuseo 15. tammikuuta saakka.

Lue lisää: Katso kuvat ja lue selostus ainutlaatuisesta tilaisuudesta – Thomas Houseago, Brad Pitt ja Nick Cave esittelivät näyttelynsä ensimmäistä kertaa koko maailmalle, taustalla koskettava tarina

2. Tampere saa uuden keikkapaikan

Vuonna 1907 valmistunut Tampereen tavara-asema herää tällä viikolla henkiin noin tuhat ihmistä vetävänä uutena keikkapaikkana. Torstaina juhlitaan kutsuvieraiden voimin, ja koko kansalle ovet avautuvat perjantaina, jolloin lavalle nousee Saimaa-yhtye.

Tavara-asema 13. tammikuuta kello 19 alkaen.

Lue lisää: Tampereella avautuu pian uusi keikkapaikka yli 100-vuotiaassa rakennuksessa – Kuvat: Tältä näyttää vanhan tavara-aseman sisällä nyt

3. Oopperaa Tuomiokirkossa

Tampereen tuomiokirkossa saa lauantaina ensi-iltansa Giacomo Puccinin ooppera Suor Angelica. Todellisiin tapahtumiin pohjautuva tarina kertoo nuoresta sisar Angelicasta, joka on vastentahtoisesti määrätty luostariin. Neljän esityksen sarjan tuottaa Tamk Musiikki.

Tampereen tuomiokirkko 14., 18., 20. ja 21. tammikuuta kello 19.

4. Wieniläiskonsertti tulee taas

Wienin filharmonikkojen uudenvuoden televisiokonsertti on klassikko. Tuttu on myös Schönbrunin Linnaorkesterin huippusoittajien kiertue, jolla he esittävät uudenvuoden konsertin parhaita paloja. Kiertueperinne katkesi koronan vuoksi muutamaksi vuodeksi.

Tampere-talon Iso sali 15. tammikuuta kello 15.

5. Beatles-fanien juhlavuosi

The Beatles -yhtyeen ensimmäisestä levytyksestä tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 60 vuotta. Sen kunniaksi jo yli 20 vuotta itsekin yhdessä soittanut Ewa Kaarela Swing Band on luonut teemakonsertin, jossa kuullaan Beatlesiä jazz-, blues- ja lattaritunnelmissa.

G Livelab Tampere 14. tammikuuta kello 14.