Nyt lasketaan kotisohvalla peliohjaimet käsistä ja suunnataan Tampere-taloon – poimi tästä viikon menovinkit

Viikon menoissa on tarjolla myös monenlaista musiikkia oopperasta Hevisaurukseen. Valoviikot valaisee viimeisiä päiviään.

Aamulehti

1. Pelaajat tapaavat Tampere-talossa

Pelaaminen on nykyään jo verkossa sosiaalista toimintaa, mutta vielä sosiaalisemmaksi se muuttuu tulevana viikonloppuna Tampere-talossa. Tubecon Games -tapahtumassa pelataan tietokone- ja konsolipelejä, eikä klassisia pelihallipelejäkään ole unohdettu. Tubettajat viihdyttävät.

6.–7. tammikuuta kello 12–22 Tampere-talo.

2. Pikkuhevarit heiluvat Kangasalla

Takavuosien lastenorkesterisuuruus Hevisaurus ilahduttaa yhä rankemmasta poljennosta pitäviä lapsia. Juraheviyhtye on julkaissut kaikkiaan jo kahdeksan studioalbumia ja se on palkittu kahdesti parhaan lastenmusiikkilevyn Emmalla. Kukapa ei olisi kuullut Viimeistä mammuttia tai Räyh!-biisiä.

7. tammikuuta kello 14 ja 18 Kangasala-talo.

3. Kulttuurifestari kestävillä arvoilla

Vasta pari kertaa aiemmin järjestetty Lumina Festival palaa koronatauon jälkeen Tampereen tarjontaan. Tuulensuun Palatsin lavalla nähdään ja kuullaan tuoretta musiikkia ja esittävää taidetta ilma-akrobatiasta improvisaatioteatteriin. Festivaali kertoo panostavansa muun muassa monimuotoisuuteen, tasavertaisuuteen ja ekologisuuteen.

7. tammikuuta kello 18 Tuulensuun Palatsi Tampere.

4. Messukylän kirkossa kajahtaa

Jaakko Ryhäsen basso on tamperelaisten rakastama ääni. Nyt sitä kuullaan Messukylän kirkossa. Konserttiin hän on koonnut tunnetuimpia ja toivotuimpia konserteissaan esittämiään kappaleita. Konsertin toisena solistina on Ryhäsen oma oppilas ja monilahjakkuus, sopraano Linda Urbanski. Konsertin säestää Janne Hovi.

6. tammikuuta kello 18 Messukylän kirkko.

5. Vielä ehdit Valoviikoille

Valoviikot päättyvät tulevana sunnuntaina 8. tammikuuta. Vaikka valokuviot kerätään kasaan, jatkuu valotaide vielä Valogallerian merkeissä: Tampereen taidemuseon tuottama Muumit ja talven taika -näyttely ilahduttaa keskustan kortteleissa 12. maaliskuuta saakka.

8. tammikuuta saakka Tampereen keskusta.