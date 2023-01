Suurtuotanto Lumikuningatar on nyt nähty – Miten meni?

Lumikuningattaresta haaveillaan Suomen Cirque du Soleil’ta. Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas heittää palloa valtiolle.

Aamulehti

Viiden vuoden ainutlaatuinen urakka Lumikuningattaren kanssa saatiin sunnuntai-iltana päätökseen Nokia-areenassa Tampereella. Tuotannosta vastannut Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas katsoi itse kaikki viisi esitystä ja viime yönä vielä Ylen tallenteen päälle. Ei ihme, että puhelimeen vastaa haukottelevainen mutta hyvin tyytyväiseksi ilmoittautuva nainen.

Miltä nyt tuntuu?

”Ihan suoraan sanottuna uskomattomalta. Kyllä siitä tuli vielä upeampi kuin villeimmissä unelmissakaan uskalsimme ajatella.”

Paljonko lippuja lopulta myytiin?

”Upea lipunmyynti on tehty. Tiistaina saan vasta loppuraportin, mutta suurin piirtein plus miinus nollaan päästään. Se on ihan käsittämätön saavutus ottaen huomioon 780 000 euron lisäkustannuksen, mikä tuli, kun jouduimme siirtämään tuotantoa koronan vuoksi vuodella eteenpäin.”

Lue lisää: Nokia-areenassa nähtävän Lumikuningatar-jääbaletin lipuista vasta runsas on puolet myyty – Uhkaako tappio?

Oliko se nyt tässä tällä kokoonpanolla?

”Sitä on vaikea vielä sanoa. Ensi-iltatuotantokausi oli tässä, mutta alusta asti olemme rakentaneet tuotantoa sitä varten, että sillä on tulevaisuus.”

Miksi esityksiä oli vain viisi?

”Areenat esityspaikkana, tuollainen tekniikka ja henkilökunta ovat kalliita. Se on ihan käsittämätön kokonaisuus. Ja saatavuus on toinen asia: Areenassa alkavat heti taas jääkiekkopelit.”

Mikä? Lumikuningatar Mikä: Hans Christian Andersenin klassikkosatuun perustuva koko perheen jääshow. Tuotanto: Tampere-talo oy ja Kantelinen Company oy. Taiteellinen työryhmä: Käsikirjoitus ja konsepti Melissa A. Thompson, ohjaus ja koreografia Reija Wäre, musiikki Tuomas Kantelinen, visualisointi Mikki Kunttu, pukusuunnittelu Erika Turunen, naamioinnin suunnittelu Minna Pilvinen, muodostelmaluistelukoreografia Anu Oksanen. Esiintyjät: Rooleissa muun muassa Laura Lepistö, Silja Dos Reis, Felipe Montoya, Ilja Glebov, Marigold IceUnity -joukkue, Susanna Rahkamo, Petri Kokko, Niklas Hagman, Jenni Hiirikoski ja Pekka Saravo. Esitykset: Viisi esitystä Nokia-areenassa perjantaina 30.12.2022–1.1.2023.

Millaisia kommentteja esitystä katsomaan saapuneilta kansainvälisiltä promoottoreilta on tullut?

”Voi, kommentteja on tullut paljon. Yksi sana, mikä on toistunut on ’phenomenal’ (ilmiömäinen).”

Lue lisää: Arvio: Lumikuningatar lumoaa visuaalisuudella ja saumattomalla kokonaisuudella – Nokia-areenalla nähtiin maailmanluokan jääshow’n ensi-ilta

Miltä kansainvälinen myynti näyttää?

”Työ on vasta alussa. Tämä ei ole Metallica, Ed Sheeran tai Disney On Ice, vaan kyse on täysin uuden brändin lanseeraamisesta. Sama työ, jonka me teimme Suomessa, on tehtävä uusilla markkinoilla alusta uudestaan.”

”Kun Cirque du Soleil lähti maailmalle, Kanadan valtio tuki sitä kuudella miljoonalla dollarilla ja joka kerta, kun Max Raabe ja Palast-orkesteri tekee uuden tuotannon, Saksan valtio tukee heitä kolmella miljoonalla eurolla.”

Odotatteko siis tukea?

”Meillä on muutamia erilaisia vaihtoehtoja. Yksi on se, että kumppanimme ottaa riskin, että saa uuden tuotteen lanseerattua niin, että 35 000 lippua saadaan myytyä viikossa. Ja se on valtava riski, jonka ottamista en kyllä neuvoisi enkä ehdottaisi kumppaneille.”

”Toinen vaihtoehto on, että saamme jostain tukea. Kyllä me olemme erilaisia neuvotteluja ja keskusteluja asiasta käyneet jo paljonkin.”

”Siihen on syy, miksei yksikään suomalainen areenatasoinen esitys ole lähtenyt maailmalle. Nämä ovat valtavia ja vaativat vuosien työtä.”

Kannattaako siihen sitten lähteä?

”Kannattaa. Katsotaan vaikkapa Cirque du Soleita. Se tuo Kanadalle vuosittain miljardien eurojen tulot ja näkyvyyden, joka on vertaansa vailla.”

Haluatteko siis olla Suomen Cirque du Soleil?

”Tai Max Raabe ja Palast-orkesteri. Sanotaan, että totta kai se on unelma. Se vaatii vain vuosien ja vuosien periksiantamatonta työtä.”

Millaista palautetta yleisöltä on tullut?

”Olen käynyt 300–400 yleisöpalautetta läpi, ja se on kyllä ollut sellaista, ettei koskaan ole nähty mitään tällaista ja näin hienoa ennen.”

Kai jostain on kritiikkiäkin tullut?

”Ylen televisiokameroista tuli joillekin haittaa näkyvyyteen, ja se aiheutti suuren pettymyksen. Olemme yrittäneet tavoittaa nämä kaikki ihmiset, ja heille annettiin vielä mahdollisuus tulla uudestaan sunnuntaina esitykseen hyville paikoille.”

Monelle tuli tosiaan yllätyksenä Ylen televisiointi uudenvuodenaattona. Miten päädyttiin näyttämään esitys ilmaiseksi kaikelle kansalle jo nyt?

”Ne ovat kaksi eri tuotetta. Eihän livekokemusta korvaa mikään. Paikalla kuulee, kuinka jää kirskuu luistinten alla, tuntee luistelijoiden vauhdin ja kokee yleisön reaktiot. Tosi moni on katsonut sekä live-esityksen että taltioinnin Yle Areenasta.”

”Ylellä on toive ja unelma, että tästä voisi rakentua uusi uudenvuodentraditio. Nähtäväksi jää, onko se mahdollista.”

Lumikuningatarta on tituleerattu jätti-investoinniksi ja miljoonatuotannoksi. Paljonko se nyt maksoi?

”Me emme kerro kokonaislukuja, ne ovat liikesalaisuuksia.”

Ketkä sen maksoivat?

”Päärahoittajia ovat Svenska Kulturfonden, Tampereen kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tietysti Tampere-talo ja Kantelinen Company. Lisäksi on seitsemän pienempää rahoittajaa.”