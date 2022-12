Arvio: Ukrainalainen Joutsenlampi sai yleisön täyden tuen Tampere-talossa

Tanssijoita kohtaan voi tuntea vain myötätuntoa. Heidän maansa on sotatilassa ja kiertueaikataulu on epäinhimillinen.

On vaikea kuvitella, millaisen paineen alla nuoret ukrainalaistaiteilijat työskentelevät Tampere--talossa nähdyssä Joutsenlammessa. Tanssi sujuu silti huolellisesti ja napakasti.

Vastoinkäymisistä huolimatta lähes täysi Tampere-talo sai nauttia The Ukrainian National Ballet of Odessan perinteisestä Joutsenlammesta keskiviikkoiltana. Sota Ukrainassa on vaikeuttanut ryhmän tilannetta ja ensimmäinen Suomen kiertue oli vaarassa peruuntua tapahtumajärjestäjä RH Entertainmentin konkurssin vuoksi. Hankalassa tilanteessa Tampere-talo oy otti vastuulleen Suomen kiertueen täysimittaisen tuottamisen.