Aamulehti

Lumikuningatar-jääbaletin esityksiin näyttää olevan vielä paljon lippuja myymättä. Onko myynti sujunut toivottua huonommin, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen?

”Työryhmän kanssa puhuimme asiasta, ja mielestämme tulos on kohtuullinen. Täytyy muistaa, että lipunmyynti jatkuu edelleen. Uskomme loppukiihdytykseen. Monet ostajat lähtevät liikkeelle vasta joulun välipäivinä. Sitä paitsi promoottorit eivät kerro mielellään tarkkoja myyntitietoja ennen kuin tapahtuma on viety kokonaisuudessaan läpi.”

Voitko kuitenkin selventää, paljonko yhteensä viiteen esitykseen ajalla 30.12.– 1.1. on lippuja myynnissä ja kuinka paljon niitä on tällä hetkellä myyty?

”Kaikki kamerapaikat huomioon ottaen katsojapaikkoja on Nokia-areenassa tarjolla siten, että lippuja on myynnissä viiteen esitykseen yhteensä noin 50 000. Tähän mennessä lippuja on myyty karkeasti sanoen 30 000 eli yli puolet. Parhaiten ovat myyneet perjantain 30. joulukuuta ensi-ilta ja sunnuntain 1. tammikuuta esitykset. Niissä pääkatsomo on myyty aika täyteen, mutta yläkatsomopaikkoja on yhä jäljellä.”

Onko vaarana, että Lumikuningattaresta tulee pahasti takkiin?

”Lipunmyynti on vielä kesken. Ei kannata arvailla tulosta kesken myynnin.”

Tämänhetkisten tietojen mukaan lippuja on myyty vähiten lauantain 31. joulukuuta iltapäivänäytökseen, jossa on ruotsinkielinen kertojaääni? Oliko ruotsinkielinen esitys pieleen mennyt ratkaisu?

”Ei ollut. Ruotsinkielinen esitys on tärkeää sivistystyötä kaksikielisessä yhteiskunnassa. Puheen osuus koko show’ssa on vain 12 minuuttia. Lumikuningatar on hieno tanssin taitoluistelun, kiekon ja akrobatian visuaalinen kokonaisuus. Katsoja pysyy kyllä kärryillä, vaikka hän ei osaisi yhtään ruotsia. Halutessaan hän saa suomenkielisen tekstityksen kännykkäänsä.”

Parhaassa ykköskategoriassa aikuisten lippujen hinta alkaa 79 eurosta ja lasten 59 eurosta. Myynnissä on tällä hetkellä tarjouslippupaketteja esimerkiksi siten, että ostaja saa neljä lippua 140 eurolla. Tällöin yhden lipun hinnaksi tulee 35 euroa. Voitko vähän avata tätä?

”Neljän lipun paketti on kädenojennus lapsiperheille.”

Vain heille? Eivätkö esimerkiksi vanhukset, sinkut tai nuorten kaveriporukat saa ostaa edullista lippupakettia?

”Kyllä saavat!”

Esitys jouduttiin viime vuonna siirtämään koronarajoitusten takia nyt edessä olevaan vuodenvaihteeseen. Kuinka paljon lippuja tuolloin palautettiin?

”Reilu kymmenen prosenttia. Meillä on kuitenkin varma tieto siitä, että aika moni lipun palauttaja on ostanut itselleen uuden lipun.”

Kuinka kaukaa Lumikuningatarta tullaan Tampereelle katsomaan?

”Vajaa puolet tulee Tampereen seudulta, runsas 30 prosenttia pääkaupunkiseudulta ja loput ympäri Suomen.”

Mikä? Lumikuningatar Suomen kaikkien aikojen suurin esittävän taiteen tuotanto saa ensi-iltansa Tampereen Nokia-areenassa 30. joulukuuta. Tuotantoa on vuodesta 2019 alkaen ollut tekemässä noin 500 eri alojen ammattilaista.