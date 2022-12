Juhlan vieton voi aloittaa saunan lauteilta ja päättää tapanintansseihin – poimi tästä viikon menovinkit

Ukrainalaisen balettitalon esitys juhlistaa viikkoa. Ortodoksisessa kirkossa soivat joulun hengelliset laulut.

Aamulehti

1. Joutsenlampi Ukrainasta

Ukrainan arvostetuimpiin balettitaloihin lukeutuva The Ukrainan National Ballet of Odessa tuo Tampereelle rakastetuimman teoksensa Joutsenlammen. Odette-Odilen vaativan roolin tanssii Iryna Khandazhevskaya, joka on kerännyt huippuarvosteluja ympäri maailman. Baletin miespääosassa nähdään niin ikään kansainvälisesti menestynyt Aleksey Knyazkov. Puvut ja lavastukset ovat syntyneet alan mestareiden käsityönä Ukrainassa.

Tampere-talo 21. joulukuuta kello 19.

2. Ortodoksinen konsertti

Tampereen ortodoksisen kirkon kuoron konsertissa solistina toimii oopperalaulaja Heikki Hattunen. Konsertin ensimmäinen puolisko johdattelee kuulijan liturgisten veisujen kautta Kristuksen seimen äärelle. Jälkimmäinen puolisko kuvaa joulun ilon ja riemun sanomaa koljadojen sävelin. Lisäksi luvassa on uusia sovituksia joulun lauluista sekä isä Tuomas Kallosen lyhyt opetuspuhe. Kuoroa johtavat kanttorit Markus Hänninen ja Jenni Hakkarainen.

Tampereen ortodoksinen kirkko 22. joulukuuta kello 18.

3. Aatto avantosaunoilla

Rauhaniemen kansankylpylän sauna on jouluaattona avoinna pitkään eli kello 10–18. Kaupinojan saunan lauteilla voi löylytellä kello 10–14 ja Kaukajärven saunalla samoin kello 10–14. Suomensaaren saunassa Lentävänniemessä löylyä ja pulahduksia Näsijärveen on tarjolla kello 8–12. Hämeenkyrön Kauhtuan tavallinen sauna on aattona lämmin kello 10–14. Jos mielit Kauhtuan savusaunaan, hankkiudu paikalle perjantaina kello 16–21.

Lisäksi Rajaportin sauna on aattona auki kello 12–18.

4. Hepokatissa tanssitaan

Tapaninpäivän tanssit ovat perinteisiä, tanssiväen suosimia tilaisuuksia, joissa sulatellaan joulun herkutteluja ja virkistetään pyhien paikallaanolon kangistamaa oloa. Tampereen Hepokatissa järjestetään tapaninpäivänä kuuden tunnit tanssit, jotka kestävät puoleenyöhön asti. Elävästä musiikista vastaa kaksi orkesteria: PNP & Henri Jokinen sekä J.Eskelinen & Onnenkulkurit.

Hepokatti 26. joulukuuta kello 18, Mustanlahdenkatu 22.

5. Erilainen elokuvaelämys

Love Actually on jouluelokuva, jonka tähtinä loistavat muiden muassa Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Rowan Atkinsonin ja Martin Freeman. Elokuvaelämykseksi kutsutussa tilaisuudessa elokuvaa katsotaan tuttuun tapaan valkokankaalta, mutta lavalla Stockholm Concert Orchestra soittaa tunnettuja hittibiisejä vilisevää soundtrackia. Elokuvassa on suomenkielinen tekstitys.

Tampere-talo 28. joulukuuta. Näytökset kello 15 ja 19.