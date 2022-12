Aamulehti kävi katsomassa, miten miljoonatuotanto Lumikuningatar valmistuu kylmässä Vääksyn jäähallissa – Laura Lepistö kertoo, miksi uskoo esityksen menestyvän myös maailmalla

Aamulehti seurasi pitkään odotetun Lumikuningatar-jääshow’n läpimenoharjoitusta Asikkalan Vääksyssä. Esitys nähdään Tampereella viidesti, minkä jälkeen edessä on kovaa työtä, jotta jätti-investointi saadaan myytyä maailmalle. Nimiroolin esittäjä Laura Lepistö on esityksestä ylpeä, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas uskoo yleisön häkeltyvän.

Aamulehti, Asikkala

”Pukekaa lämpimät takit”, neuvoi Laura Lepistö kaksi päivää aikaisemmin, ja hyvä että neuvoi, sillä Vääksyn jäähallissa Asikkalassa on kylmä.

On 21. joulukuuta, ja alkamassa on jääshow Lumikuningattaren ensimmäinen läpimenoharjoitus. Suomen historian suurimman esittävän taiteen tuotannon ensi-iltaan on tässä vaiheessa vielä yhdeksän päivää, jutun ilmestyessä ei enää paljon mitään. Viereisestä koulusta taivaltaa tasainen esiintyjävana kohti askeettista hallia. Linjastolounas on syöty, ja pian ohjaaja Reija Wäre käskee laajan joukkionsa koolle.