Taiteen valtionpalkinnot myönnettiin 15:lle – mukana muun muassa Hector ja Kari Hotakainen

Taiteen valtionpalkintojen yhteissumma on tänä vuonna 360 000 euroa.

Aamulehti

Taiteen valtionpalkinnot on myönnetty 15 taiteilijalle, yhdistykselle ja muulle yhteisölle. Palkinnot jakoi rouva Jenni Haukio Pikku-Finlandiassa Helsingissä tiistaina.

Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto. Sen sai Artists at Risk (AR) -toiminta. Siihen kuuluu turvaresidenssien järjestämistä ja koordinointia uhatuille taiteilijoille. Järjestö auttaa taiteilijoita, joiden ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta loukataan, heidän henkeään uhataan tai he pakenevat sotaa. Verkostossa on yli 500 toimijaa. Palkinnon ottivat vastaan Marita Muukkonen ja Ivor Stodolsky Perpetuum Mobile ry:stä.

Lastenkulttuurin valtionpalkinnon saivat Unga Scenkompaniet -lasten- ja nuortenteatterin perustajat Alexandra Mangs ja Annika Åman. Arkkitehtuurin valtionpalkinnon sai arkkitehti ja rakennustutkija Erkki Mäkiö ja muotoilun valtionpalkinnon professori, tekstiilitaiteilija Kirsi Niinimäki.

Elokuvataiteen valtionpalkinto myönnettiin työparille, ohjaaja, käsikirjoittaja Teemu Nikille ja tuottaja, käsikirjoittaja Jani Pösölle.

Mediataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Anni Puolakka.

Esittävien taiteiden valtionpalkinnot saivat koreografi-tanssija Elina Pirinen ja Q-teatteri, kirjallisuuden valtionpalkinnot kirjailija Kari Hotakainen sekä suomentajat Ville Keynäs ja Anu Partanen ja musiikin valtionpalkinnot muusikko, musiikintekijä Hector ja säveltäjä Riikka Talvitie.

Kuvataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Jussi Kivi ja valokuvataiteen valtionpalkinnon valokuvataiteilija Hannele Rantala.

Monitaiteen valtionpalkinnon sai Pauliina Feodoroff.

Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi. Palkintojen yhteissumma on 360 000 euroa.