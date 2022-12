Tampereelle puuhataan manserockille pyhitettyä näyttelyä – nyt etsitään tavaroita, joihin liittyy vahva muisto tai tarina

Museokeskus Vapriikin tutkija etsii parhaillaan Popedan esiintymisvaatteita, soittimia, biisilistoja ja fanituotteita. Selvitimme, mistä ihmeestä on kyse.

Aamulehti

Minkä takia etsit vanhoja Popeda-tavaroita tutkija Seija-Leena Nevala museokeskus Vapriikista?

”Vapriikkiin on tulossa Manserock-näyttely vuonna 2024. Tarkempi ajankohta on vielä epäselvä, mutta vahva tavoite on alkuvuodesta. Nykynäyttelyissä on paljon videota, kuvaa ja ääntä, mutta mukaan tarvitaan aina myös konkreettisia tavaroita. Popeda on vaikuttanut vuosikymmeniä. Pate Mustajärven esiintymisvaatteita ja muuta rekvisiittaa myytiin juuri viime viikonloppuna Paja-baarissa hyväntekeväisyysmielessä, joten ikonisia tavaroita löytyy varmasti myös faneilta.”

Jos näyttely käsittelee manserockia, miksi etsitte vain Popeda-esineistöä? Eikö Eppu Normaali kiinnosta teitä yhtään?

”Etenkin Popedan tavaraa etsitään nyt, mutta näyttelyyn tulee toki keskeiset osuudet myös Eppu Normaalista ja Juice Leskisestä. Lisäksi meitä kiinnostavat vähän pienemmätkin nimet ja vanhemmat manserokkarit, kuten vaikkapa Tabula Rasa ja Alwari Tuohitorvi. Monet manserokkarit – niin kuin Eppu Normaali – ovat olleet suhteellisen vaatimattomia. He eivät ole ajatelleet, että jokin vaate tai esine voisi olla tulevaisuudessa museota kiinnostava ikoninen esine. Heidän pukeutumisensakin on ollut vähän sellaista ’ei tehdä tästä ny numeroo’. Sen sijaan Pate Mustajärvellä on ollut mieleenpainuvia asuja, jotka moni muistaa, kuten hämähäkkihousuja. Toinen tässä suhteessa kiinnostava on Alwari Tuohitorvi, joka oli näyttävästi pukeutunut glamrockbändi.”

Minkälaisia Popeda-tavaroita etsitte?

”Näyttelyyn halutaan tavaroita, joihin liittyy vahva muisto tai tarina. Se voi liittyä vaikka johonkin tiettyyn ikimuistoiseen keikkaan.”

Mitä käytännössä pitää tehdä, jos omistaa erityisen hienon manserock-esineen ja haluaa lainata sen näyttelyyn?

”Vapriikin sivulla on minun yhteystietoni, se on paras väylä ottaa yhteyttä.”

Miten Vapriikin tutkijat näyttelyitä rakentavat?

”Siitä saisikin pitkän tarinan. Jos rakennamme näyttelyä omista kokoelmista, se on aina helpompaa. Sitten on näyttelyitä, kuten vaikka Apinat-näyttely, jotka tulevat Vapriikkiin kokonaisuuksina yleensä ulkomaisista museoista. Kokonaan uusien näyttelyiden esineiden keräämiseen kuluu aikaa. Manserock-näyttelyn pohjana toimii Poko Rekordsin arkistokokoelma, jonka Epe Helenius lahjoitti meille pari vuotta sitten. Se toimii pohjana, mutta lisäksi myös tarvitsemme lainatavaraa.”

Eikö ole raskasta museoida omaa nuoruutta? Hukutte pian vanhoihin bändipaitoihin.

”No sitähän täällä on välillä naurettu. Mutta tätä näyttelyä on Vapriikilta kovasti toivottu. Tampereelle on toivottu jopa omaa manserock-museota. Näyttelyn noin kymmenhenkisessä asiantuntijaryhmässä, jossa on mukana muusikoitakin, huokaistiin jo ensimmäisessä palaverissa, että ’vihdoin!’ Juicesta on Vapriikissa aikoinaan ollutkin jo pieni näyttely.”