Kirjailija Johanna Sinisalo mykistyi Pro Finlandia -uutisesta: ”Hyvä luoja sentään!”

Tamperelainen kirjailija ja käsikirjoittaja Johanna Sinisalo kuuli Pro Finlandia -mitalista Aamulehdeltä ja mykistyi ensin täysin. Suomen kieli ja suomalaisuus merkitsevät hänelle paljon, eikä kirjailija halua kansainvälistää teoksiaan mistään hinnasta.

Useita palkintoja urallaan saanut Johanna Sinisalo on kirjoittanut yhdeksän kirjaa ja lisäksi muun muassa lyhytproosaa sekä elokuva- ja tv-käsikirjoituksia. Uusi teos on parhaillaan tulilla.

Aamulehden puhelu kirjailija Johanna Sinisalolle alkoi torstaina puoliltapäivin näin: ”Lämpimät onnittelut Pro Finlandia -mitalin johdosta!”

Sinisalon päässä vallitsi hetken syvä hiljaisuus. Seuraavat sanat kuvaavat uutisen yllätyksellisyyttä: ”Hei mitä?! Hyvä luoja sentään. Huh, huh. Onko tieto varma?”

Aamulehti: ”Täysin varma. Tasavallan presidentti on myöntänyt sinulle Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitalin.”

Sinisalo: ”On kai tämä pakko uskoa. Vau, ihan huikea juttu! Ihana tunne, että valtion taholta työtä tällä tavalla huomataan ja arvostetaan.”

Pro Finlandia tarkoittaa Suomen puolesta. Mitä se sinulle merkitsee tällaisena kriisiaikana kuin nyt eletään, Johanna Sinisalo?

”Hyvin paljon. Suomen kieli on työvälineeni ja siten koko ammattini keskiössä ehkä enemmän kuin monilla muilla, sillä pyrin aina runsaaseen, rikkaaseen kieleen. Kriisiaikana mieleen nousee, miten vaikeaa voisi olla, jos olisi pakotettu kirjoittamaan jollain muulla kuin omalla äidinkielellään. Sellaisiakin kansoja on.”

Onko sinulta syntymässä jotain uutta rakkaalla äidinkielelläsi?

”Kyllä on, vaikka en mielelläni puhu töistäni ennen kuin ne on julkaistu. Uusi kirjani tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. Työ on edistynyt hyvin, mutta valmista on aikaisintaan ensi vuonna.”

Onko myös suomalaisuus sinällään sinulle tärkeä asia?

”On, sillä olen aina halunnut kirjoittaa aihepiireistä, jotka tunnen ja jotka ovat minulle läheisiä. Tuntuu, että Pro Finlandia -mitali tulee siitä, että olen tehnyt työtä oman yhteisöni eteen. Teokseni ovat häikäilemättömän suomalaisia, enkä ole koskaan halunnut kerätä kansainvälistä menestystä sijoittamalla työni esimerkiksi Euroopan metropoleihin. Jos kirjoissani on ulkomaista väriä, suomalaisuus heijastuu aina niiden henkilöissä ja näkökulmissa.”

Onko tänään skumpan aika, kun puolisosi, Aamulehden graafikko Hannu Mänttäri palaa töistä kotiin?

”Tämä oli minulle tähän asti aivan tavallinen torstai, mutta nyt se muuttui juhlapäiväksi. Kyllä mieli tekisi ja viimeistään itsenäisyyspäivänä sitten.”