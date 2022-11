Nyt juhlitaan 105-vuotiasta Suomea – Poimi tästä viikon menovinkit

Hyvän tunnelman Kirjafestareilla pääosan saa kotimainen kirjallisuus. Tullikamari kutsuu designin ystävät yhteen, ja itsenäisyyspäivää juhlitaan torilla ja Tampere-talossa.

Keskustan rakennusten talvivalaistus on kerännyt Tampereella runsain mitoin kiitosta. Pian nähdään, mitä uutta tälle vuodelle on kehitelty. Kuva on viime vuodelta.

Aamulehti

1. Elävät ja kuolleet kirjailijat

Tampereen Kirjafestarit järjestetään Tampere-talossa 3.– 4. joulukuuta. Lauantaina iltapäivällä voi aihepiiriin liittyen viivähtää hetken myös Kalevankankaan hautausmaalla. Sinne on haudattu lukuisia Tampereella vaikuttaneita kirjailijoita, runoilijoita ja muita kulttuuripersoonia, joiden elämää on kuvattu niin kirjallisuudessa, runoudessa kuin filmatisoinneissakin. Kierrokselle lähdetään pääportilta.

Opastus Kalevankankaalla 3. joulukuuta kello 13–14.

2. Designtori tulee taas

Tampereen Designtori Joulu esittelee muotoilua, sisustustuotteita, vaatteita ja asusteita kotimaisilta brändeiltä. Paikalla on 64 mielenkiintoista muotoilualan yritystä ympäri Suomen. Nähtävillä on lisäksi Galleria Rajatilan kuratoiman taiteilijan Jenni Koivurovan teoksia. Klubin puolella tamperelainen designmerkki Uhana järjestää oman Ystävämyynnin kymmenvuotisen taipaleensa kunniaksi.

Designtori 4. joulukuuta klo 11-17 Tullikamarilla.

3. Laulajien aaton konsertti

Isänmaallista itsenäisyyspäivän tunnelmaa voi kokea mieskuoro Laulajien maanantai-illan konsertissa, jota johtaa johtaa Paavo Hyökki. 105-vuotiasta Suomea juhlistavan illan aikana kuullaan kaksi samansisältöistä konserttia. Laulajat lukeutuu tunnetusti Suomen mieskuorojen parhaimmistoon. Perinteet ovat pitkät, sillä kuoro perustettiin Tampereella jo vuonna 1909.

Tampere-talo 5. joulukuuta kello 17.30 ja 19.30.

4. Lapsille omat tanssiaiset

Lasten itsenäisyyspäivän tanssiaisten teemana on Puhdas luonto. Juhlavieraita tanssittaa varusmiessoittokunnan Showband, ja tunnelmaa nostattavat myös Tampereen Hip Hop House -tanssikoulun Juniors- ja Kids-tanssiryhmät. Lisäksi nähdään sirkustaiteilija Simon Llewellyn esitys We are the Champions. Tapahtumaan voi pukeutua juhlavasti, mutta jokainen saa tulla juuri sellaisena kuin haluaa.

Tampere-talo 6. joulukuuta kello 14–17. Vapaa pääsy.

5. Keskustorin kansanjuhla

Keskustorin juhlassa esiintyvät Erin ja Mikko Töyssy. Karoliina Blackburn lausuu runoja, ja puheen pitää konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Kuorolaulua esittävät Pirkanpojat ja Laulajat. Juontajana toimii Salla Paajanen. Tapahtuman päätteeksi noin kello 17.30 syttyy Keskustorin alueen rakennusten valaistus. Se luo talven tunnelmaa iltoihin loppiaiseen asti.

Keskustori 6. joulukuuta kello 17.