Joulu alkaa jo viikonloppuna – Poimimme viikon tärkeimmät menot

Jos kiire painaa, voit pysähtyä sointiväreilyn äärelle. Monologiooppera kertoo muistisairaan tädin yksinäisyydestä. Kauppa käynnistyy joulun ajan tapahtumissa ja myyjäisissä.

Tampereen jouluparaatin päähahmo on tietenkin joulupukki. Kuva on otettu vuonna 2017.

1. Joulun avaus Tampereella

Tampereen jouluparaati kulkee sunnuntaina reitillä Hämeenpuisto–Puutarhakatu– Aleksis Kiven katu–Keskustori. Joulupukin ja soittokunnan lisäksi paraatissa on mukana muun muassa alpakoita, kaverikoiria, sambaajia ja cheerleadereita. Paraatin jälkeen Keskustorilla ja Joulutorilla on luvassa ohjelmaa. Yksi tärkeä hetki on kuusen valojen syttyminen.

Hämeenpuisto 27.11. kello 14.

2. Jouluaika naapureissa

Ylöjärvi kutsuu väkeä joulunavaukseen kaupungintalon aukiolle perjantaina kello 18 ja Lempäälä Erik Ednerin torille perjantaina kello 16.30. Pirkkalan joulunavaukseen kuuluu lauantaina Suupantorilla kello 16 järjestettävä tapahtuma. Lauantaina joulu avataan myös Kangasalla, missä kokoonnutaan torille ja Kulttuurikortteliin kello 12–16 Nokian joulu avautuu Pirkkalaistorilla sunnuntaina kello 16.

Joulunavausviikonloppu 25.-27.11.

3. Myyjäisten aika alkaa

Pitkin Pirkanmaata aletaan nyt virittäytyä joulumyyjäisten aikaan. Kaukajärven Marttojen järjestämät, suositut joulumyyjäiset johdattavat kävijät perinteisiin tunnelmiin sunnuntaina Haiharan taidekeskuksessa. Joulubuffetissa on tarjolla riisipuuroa ja rusinasoppaa sekä muuta makeaa ja kahvia. Myytävänä on monenlaisia kädentaitojen töitä.

Joulumyyjäiset, Haiharan kartano Tampereella 27.11. kello 10–15.

4. Äänimatka kynttilän valossa

Turkka Vuorinen ja Mari Martikainen ovat monipuolisia ääni- ja musiikkialan osaajia. Heidän improvisointinsa tarjoaa kuulijalle tilaisuuden pysähtyä meditatiivisen ja kokemuksellisen sointiväreilyn äärellä. Martikainen värittää saksofoneillaan Vuorisen pianon ja efektilaitteiden luomaa äänimaailmaa. Tilaisuus järjestetään tunnelmallisessa kynttilänvalossa.

Tahmelan huvila Tampereella 24.11. kello 18.

5. Koria täti -monologiooppera

Koria täti on Saaristo-oopperan tuotanto, jonka teemoja ovat muistisairaus ja yksinäisyys. Päähenkilö on hitaasti dementoituva, vanha emäntä, jonka perhe on lukinnut omaan kamariinsa. Hahmo perustuu kirjailija Tommi Kinnusen tädin naapuriin, jonka arki kului kadonneita tavaroita etsien. Sopraano Päivi Nisulan äiti sairasti ennen kuolemaansa yli kymmenen vuotta Alzheimerin tautia.

Tampere-talo 26.11. kello 19.30.