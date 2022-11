"Taas kerran ihan huikea esitys" -Sorin Sirkuksen joulushow vie Xyper-bändin fantastiselle kiertueelle: Katso 21 kuvan kooste ensi-illasta

Vuosi vuoden jälkeen Sorin sirkus osaa yllättää ja täyttää leikiten odotukset. Joulushow Xyper on musiikin, valon ja henkeäsalpaavan taidon juhla, josta tekijät voivat syystä olla ylpeitä.

Ensi-illan jännitys on käsin kosketeltava ennen show’n alkua. Työtä on tehty lähes vuosi ja loppurutistuksessa nuoret taiteilijat ovat hioneet esitystä kymmeniä tunteja viikoittain. Se on hurja määrä, kun samalla on suoriuduttava opiskelusta ja ehdittävä palautuakin. Jokaista varmasti väsyttää, mutta innostus ja kovasti kehuttu yhteishenki auttavat jaksamaan.