Tamperelainen Samuel Ahonen voitti nuorten sävellyskilpailun – Voittajateos Saame syntyi Lapin luonnon inspiraatiosta

Valtakunnalliseen nuorten säveltäjien kilpailuun lähetettiin 47 teosta. Finaaliin pääsi kymmenen sävellystä kahdessa sarjassa.

Aamulehti

Tamperelainen Samuel Ahonen, 13, on voittanut kansallisen Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun nuorempien eli 10–14-vuotiaiden sarjan ykköspalkinnon. Ahosen voittajasävellys on kamarimusiikkiteos Saame. Rytmisesti leikkisästi keinahteleva ja melodisesti tarttuva teos on syntynyt perheen Lapin-matkojen tuoman inspiraation tuloksena. Teos on kirjoitettu viululle, sellolle, kontrabassolle, huilulle, klarinetille ja marimballe.

Nyt neljättä kertaa järjestetyn nuorten säveltäjien Klami-kilpailun kahteen sarjaan lähetettiin kaikkiaan 47 sävellystä. Kilpailun 15–19-vuotiaiden sarjan voitti joensuulainen Gabriel Kivivuori Sereno teoksellaan La pajara.

Samassa kilpailusarjassa Ahosen kanssa finaaliin pääsi myös Kangasalan Niilo Halminen, joka palkittiin tunnustuspalkinnolla jousiorkesterille ja sooloviululle säveltämästään teoksesta Harmonies. Molemmat nuoret opiskelevat sävellystä Pirkanmaan musiikkiopistossa Minna Leinosen johdolla.

Musiikkiperheestä tuleva Samuel Ahonen opiskelee sävellyksen lisäksi klarinetin- ja pianonsoittoa. Klarinettia hän opiskelee tällä hetkellä sekä Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa että yksityisesti Kristiina Kask-Valven johdolla Hämeenlinnassa.

Uuno Klami -kilpailun palkinnot jaettiin viime viikolla Kotkassa ja Kouvolassa. Kymi Sinfoniettan soittamissa finaalikonserteissa kuultiin kaikki kymmenen loppukilpailuun valittua kappaletta. Yleisradion suorana lähettämä Kouvolan konsertti on edelleen kuultavissa Yle Areenan kautta.

Kilpailun voittajat saivat 250 euron suuruiset Uuno Klami -seuran myöntämät stipendit ja mahdollisuuden säveltää uusi teos Kymi Sinfoniettalle. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat säveltäjät Atso Almila, Markus Fagerudd, Minna Leinonen, Riikka Talvitie ja Sauli Zinovjev.