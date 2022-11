Hämeenkyrössä nähdään kesällä uusi Sillanpää-ooppera – Waltteri Torikka laulaa yhden päärooleista

Paavo Korpijaakko on säveltänyt musiikin oopperaan, joka perustuu F. E. Sillanpään romaaniin Ihmiset suviyössä.

Baritoni Waltteri Torikka on mukana monessa. Viime kesänä hän lauloi Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Ensi kesänä näyttämönä on Hämeenkyrön Myllykolu.

Aamulehti

Frans Emil Sillanpään romaani Ihmiset suviyössä kääntyy oopperan kielelle Hämeenkyrössä kesällä 2023. Hämeenkyrön FEStiwaalit ry:n tuottaman oopperan säveltää Paavo Korpijaakko. Libreton on kirjoittanut Elina Snicker. Oopperan kantaesitys on 14. heinäkuuta Myllykolun kesäteatterissa. Esityksiä on yhdeksän, joista viimeinen nähdään 30. heinäkuuta.

Oopperan keskeisissä rooleissa laulavat baritoni Waltteri Torikka, sopraano Johanna Rusanen, tenori Tuomas Miettola, sopraano Päivi Nisula ja tenori Ilkka Hämäläinen. Orkesterina on TampereRaw ja kapellimestarina Jouni Rissanen. Ohjauksesta vastaa Riikka Oksanen.

Hämeenkyrössä tehtiin edellisen kerran uutta kotimaista oopperaa vuosina 2017 ja 2018. Silloin ohjelmassa oli Nobel-kirjailijan elämästä kertova Seppo Pohjolan säveltämä Sillanpää. Teos veti hyvin yleisöä ja sai erinomaiset arviot.

”Sillanpää-ooppera oli silloin aikamoinen puristus. Päätimme vetää henkeä vuonna 2019, ja sitten tulikin korona. Näistä syistä tässä on ollut pitempi tauko. Saimmepahan aikaa kypsytellä seuraavaa ideaa”, sanoo Hämeenkyrön festivaalin taiteellinen johtaja Waltteri Torikka.

Hänen mukaansa erilaisia aiheita mietittiin, mutta lopulta nimenomaan Sillanpää-teemalla on luontevinta jatkaa Hämeenkyrön ulkoilmanäyttämöllä. ”Ja Ihmiset suviyössä tuntuu oikealta juuri tähän paikkaan. Siinä on paljon tärkeitä teemoja muun muassa osattomuudesta, inhimillisyydestä ja ihmisyydestä. Laulan oopperassa Taiteilijan roolihahmon, joka toimii ikään kuin tarkkailijana ja kertojana”, Torikka kertoo.

Paikallinen ääni

Sillanpään Ihmiset suviyössä kuvaa yhtä viikonloppua pienessä maalaisyhteisössä kesäisessä Hämeessä. Romaanissa on rinnakkaisia tarinoita, joissa ihmiselo näyttäytyy monessa valossa syrjäytyneisyydestä väkivaltaan, uuden elämän syntymiseen ja nuoreen rakkauteen.

Oopperan säveltäjäksi valittiin Tampereen säveltäjäkoulun kasvatti Paavo Korpijaakko, jolla on juuret Hämeenkyrössä. ”Koen erityisen merkityksellisenä, että saamme kertoa tämän tarinan juuri hämeenkyröläisen säveltäjän sävelin”, Waltteri Torikka sanoo.

Paavo Korpijaakko on monipuolinen säveltäjä, jonka tuotantoon kuuluu niin orkesteriteoksia, kamarimusiikkia, soolokappaleita kuin oopperaakin.

Monipuolisena säveltäjänä tunnettu Korpijaakko on tehnyt Ihmiset suviyössä -oopperan musiikkia käytännöllisesti aiheen ja paikan tarpeiden mukaisesti. ”Lähtökohtana oli se, että musiikista tehdään tyylillisesti helposti lähestyttävää. Mukana on perinteisiä aarioita, resitatiiveja ja monologeja. Musiikin on myös surtava tragediaa, iloittava onnesta, raivottava epäoikeudenmukaisuudesta ja rakastettava jokaista hahmoa”, Korpijaakko luonnehtii sävellystyötään.

Ihmiset suviyössä -oopperaa on tukenut taloudellisesti muiden muassa Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto, joka valitsi oopperan vuoden 2022 toiseksi kärkihankkeekseen.