Viikkoa valaisevat käsityöt ja taide – poimi viikon menovinkit tästä

Opiskelijahuumori kukoistaa, käsityömessut vetävät magneetin lailla, sirkus rockaa, nallesairaala hoitaa ja lisäksi saadaan muistella Outi Heiskasta.

Aamulehti

1. NääsPeksi kutittaa nauruhermoja

Kyseessä on opiskelijateatterin muoto, joka sisältää musiikin ja tanssin lisäksi hurttia opiskelijahuumoria. Yleisö voi koska tahansa keskeyttää show’n ja pyytää näyttelijöitä esittämään edelliset repliikit esimerkiksi takaperin tai Tampereen murteella. Usein myös lavan taustajoukot joutuvat improvisoimaan jotain ennenkuulumatonta.

NääsPeksi Tampere-talossa 17. marraskuuta, Pakkahuoneella 21.– 23. marraskuuta kello 18.

2. Hurahda taas käsitöihin

Yleisön suursuosikiksi noussut käsityö- ja design-tapahtuma pyörähtää käyntiin perjantaina. Luvassa on kotimaista käsityöosaamista, ja messut nostavat jälleen esiin uusimmat materiaalit, tuotteet ja ideat. Teemana on se, että kaikki käsityötaito on arvokasta ja jokainen toteuttaa kädentaidoissa luovuuttaan itselle sopivalla innostuksella.

Suomen kädentaidot -messut Tampereen messu-ja urheilukeskuksessa 18.–20. marraskuuta.

3. Sorin Sirkus tykittää Xyperin

Visuaalisesti vaikuttavaksi kuvattu joulushow Xyper marssittaa maneesille täyslaidallisen nuorta energiaa sekä uutta elektronista rockmusiikkia ja -lyriikkaa. Ohjaaja Taina Kopran mukaan nuoret pääsevät esittämään ikäisiään tähtiä, jotka hurmaavat yleisön huimilla tempuillaan. Esityksessä on mukana 21 nuorta esiintyjää. Heistä neljä on ensikertalaisia.

Joulushow’n ensi-ilta Sorin Sirkuksessa 18. marraskuuta kello 18.

4. Nallet mukaan tapahtumaan

Lapsen oikeuksien viikon perhetapahtumassa Tampereella on erilaisia toiminnallisia pisteitä, joissa on tarjolla esimerkiksi kangaskassien maalausta, leikkejä, pieniä muskarihetkiä, satutyöpaja ja paljon muuta kivaa. Yksi suosikeista on melko varmasti nallesairaala, jonne lapsi voi tuoda oman nallensa tai muun lelunsa terveyskäynnille.

19. marraskuuta kello 10–14.45, Pellavatehtaankatu 4.

5. Heiskasen muistonäyttely

Grafiikanpaja Himmelblau esittelee kolmen pajalla aikoinaan työskennelleen mestarin tuotantoa. He ovat Outi Heiskanen, Pentti Kaskipuro ja Kain Tapper. Himmelblaussa on tehty valtaosa Heiskasen teoksista. Akateemikko pelasi pajassa pasianssia ja otti toisinaan gallerian sohvalla nokoset seuraten salaa, pilke silmässä, yleisön reaktioita. Näyttely on ripustettu Outi Heiskasen muistoksi.

Finlaysoninkuja 9, ke–pe kello 11–18 ja la–su 12–16.