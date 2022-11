Yksi maailman suosituimmista lauluyhtyeistä sai kuulla oululaisella torilla, että keikat on peruttu – nyt he viettävät aikaa Tampereella, ja esittävät ainoan juhlakiertueensa konsertin

50-vuotisjuhlakiertueen Suomen keikkojen peruuntuminen oli Manhattan Transfer -yhtyeelle suuri takaisku.

Aamulehti

Maailmankuulun Manhattan Transfer -lauluyhtyeen 50-vuotisjuhlakiertue sai Suomessa ikävän käänteen, kun konserttien järjestäjä RH Entertainment hakeutui kesken kiertueen konkurssiin.

Yhtye kuuli konkurssihakemuksesta matkallaan Jyväskylässä. Kun yhtye oli Oulun torilla, tuli tieto, että konkurssihakemus on mennyt läpi ja pesänjakaja on nimetty.

”Se oli yhtyeelle valtava sokki”, sanoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas lauantaina.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kaikki muut yhtyeen Suomen konsertit peruuntuivat, paitsi yksi, joka on Tampere-talon konsertti maanantaina.

Ahokkaan mukaan Tampere-talo pystyi sopimaan konsertin järjestämisestä pesänhoitajan kanssa. Tampere-talo toimii konserttisalien vuokraajan roolinsa lisäksi myös promoottorina, joka järjestää lukuisia tapahtumia vuodessa. Nyt konsertti järjestetään suunnitellusti 14. marraskuuta.

”Koko musiikkiala ja artistit, kansainvälisetkin, ovat kärsineet koronapandemiasta 2,5 vuotta ja sitten, kun tapahtumat viimein avautuvat, tulee tällainen perään. Totta kai se oli heille sokki”, Ahokas sanoo.

Ahokkaan mukaan yhtye on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että suomalaiset promoottorit ovat poikkeuksellisen luotettavia.

Tampere-talolle on tullut Ahokkaan mukaan nyt paljon kyselyjä siitä, toteutuuko konsertti.

”Bändi sanoi äsken, kun olivat saapumassa Tampereelle, että aikovat kyllä tehdä kaikkien aikojen keikan.”

Yhdysvaltalainen Manhattan Transfer on yksi maailman suosituimmista lauluyhtyeistä. Se on saanut muun muassa Grammy-palkintoja ja yhtye on muun muassa valittu Vocal Group Hall of Fameen vuonna 1998. Suomessa Manhattan Transfer nähtiin viimeksi loppuvuodesta 2021 viiden kaupungin kiertueella.

RH Entertainment puolestaan kuuluu Suomen suurimpiin keikkajärjestäjiin. Se jätti konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen 10. marraskuuta. Konkurssihakemuksen jätti yhtiö itse.