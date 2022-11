Batmanin kenties tunnetuin ääni­näyttelijä Kevin Conroy on kuollut

Kevin Conroy esitti supersankari Batmania lähes 60 eri tuotannossa. Hänet tunnetaan erityisesti ääniroolistaan animaatiosarjassa Batman: The Animated Series.

Näyttelijä Kevin Conroy New Yorkissa vuonna 2019.

Yhdysvaltalainen näytteli Kevin Conroy on kuollut. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalais­viestimet, muun muassa Insider.

Conroy kuoli torstaina Kaliforniassa 66-vuotiaana. Hän sairasti Insiderin mukaan syöpää. Conroy oli syntynyt vuonna 1955 New Yorkin Westburyssa.

Conroyn tunnetuin rooli oli supersankari Batmanin äänirooli Batman: The Animated Series -animaatiosarjassa. Batman on DC Comicsin luoma sarjakuvahahmo, jonka on lehtien ja edellä mainitun sarjan lisäksi esiintynyt muun muassa elokuvissa ja videopeleissä.

Batman: The Animated Series -animaatiosarjaa, jota tehtiin yhteensä 85 jaksoa, esitettiin vuosina 1992–1995. Suomessakin sarjaa näyttivät muun muassa Nelonen ja MTV3.

Conroy oli ensimmäinen Batmanin ääninäyttelijä, joka käytti eri ääntä Batmanille ja tämän siviiliminälle Bruce Waynelle. Conroy oli roolissaan niin pidetty, että hän ääninäytteli supersankaria muun muassa myös useissa Batman-aiheisissa videopeleissä.

Kaikkiaan Conroy esitti Batmania lähes 60 eri tuotannossa: muun muassa 15 elokuvassa ja 400 televisiosarja­jaksossa.

Kesällä julkaistussa DC Pridessa Conroy kertoi omaelämäkerrallisessa tarinassa, kuinka oli ammentanut Batmanin synkeään rooliin tunnetta asioista, joita oli kokenut elämänsä aikana homomiehenä. DC Pride on seksuaali- ja sukupuoli­­vähemmistöihin keskittyvä sarjakuva-antologia.

Conroy kertoo Finding Batman -nimisessä tarinassa, kuinka oli muun muassa joutunut piilottamaan seksuaalisuutensa vanhemmiltaan lapsena ja millaista oli aloittaa uraa aikana, kun ystävät ympäriltä kuolivat aidsiin.

Conroyn mukaan kokemukset auttoivat häntä esittämään Batmania, jonka fiktiivistä elämää varjostaa erityisesti vanhempien väkivaltainen kuolema.

Finding Batman keräsi laajasti kehuja kriitikoilta. Sarjakuvauutisiin ja -keskusteluihin keskittynyt Comic Book Resources kuvaili Finding Batman -tarinaa antologian tärkeimmäksi.

Batmanin arkkivihollista Jokeria ääninäytellyt Mark Hamill kuvaili viestimien mukaan Conroyta innostavaksi ja muista välittäväksi ihmiseksi.

”Hän oli yksi lempi-ihmisistäni koko maailmassa, ja rakastin häntä kuin veljeäni”, Hamill sanoi.