Tampereen tuomiokirkossa ensi lauantaina esitettävä näyttämöteos Musta morsian pohjautuu kymmeniin tositarinoihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelusta kirkossa. Ohjaajaa on kiitelty silmät kyynelissä. Vastapuoli äityi pelottelemaan häntä helvetin lieskoilla. Kohuteosta on vaikea saada kirkkoihin.

Ohjaaja Anna-Mari Haapalan mukaan esityksen nimi viittaa häpeään. ”Et ole oikea morsian, et ole kelvollinen morsiameksi. Haaveesi kirkkohäistä on haudattu. Musta huntu on suruhuntu, rakkautesi kiellettyä ja väärää.” Kuvassa näyttelijät Mirjami Rautio (vas.) ja Eija Ranta.

Aamulehti

Musta morsian -näyttämöteos on tätä ennen nähty Oulun tuomiokirkossa ja Helsingin tuomiokirkossa. ”Esitystä on katsottu ja kuunneltu hyvin liikuttuneena. Se on koskettanut syvästi. Esityksen päätyttyä yleisö on taputtanut pitkään seisaaltaan”, kertoo ohjaaja Anne-Maria Haapala.

Haapala kertoo saaneensa myös rajua kielteistä palautetta. ”Ennen Oulun esitystä tuli kovaa kritiikkiä yhdenvertaista avioliittoa vastustavilta henkilöiltä. Viesteissä ja keskusteluissa täyttyivät hengellisen väkivallan tunnuspiirteet: kuolemalla ja helvetillä pelottelu sekä varoitus joutua Jumalan hylkäämäksi. Maalailtiin myös kuvaa lopunajasta ja kolmannesta maailmansodasta.”

Teoksen vastustuksesta kertoo myös se, että Mustaa morsianta on päästy esittämään vain kolmeen kirkkoon. ”Sitä ei uskalleta ottaa kirkkoihin. Turun piispa Mari Leppänen toivoo, että teos voitaisiin esittää jossain Turun kirkossa. Lisäksi Kuopion Männistön kirkkoherra Sanna Mertanen haluaa teoksen sinne.”

Kuka? Anne-Maria Haapala Hailuodossa asuva Oulun ammattikorkeakoulun viestintäjohtaja. Kirjoittanut ja ohjannut näyttämöteoksia häpeän ja surun kokemuksista. Hän kuuluu kirkkoon, mutta kuvaa suhdettaan siihen ristiriitaiseksi.

Kyse ihmisoikeuksista

Haapalan mukaan Musta morsian on lisännyt ymmärrystä siitä, millaista kohtelua vähemmistöt joutuvat kirkossa kokemaan. ”Ei riitä, että on sateenkaaripappeja ja kirkkoja, joissa voidaan vihkiä. Vihkiminen ei ole kirkollinen ennen kuin kirkolliskokous hyväksyy yhdenvertaisen avioliiton. On kysymys ihmisoikeuksista.”

Esitys nostaa esille hyväksytyksi tulemisen kaipuun. ”Jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi, kokea parisuhde, vanhemmuus ja yhdessä vanheneminen. Kirkon pitäisi tukea näitä pyrkimyksiä kaikin keinoin, ei estää. Voiko rakkaus olla väärä asia kirkossa?” ohjaaja kysyy.

Näyttelijä Mirjami Rautio (vas.) nähdään Kaisan roolissa. Näyttelijä Eija Ranta on tarinan Sumu.

Teokseen liittyy myös tabu seksistä. Haapalan mukaan seksin harrastaminen ja kristittynä oleminen ovat vaikea yhtälö. ”Niistähän ei voi puhua samassa lauseessa. Vielä vaikeammaksi asian tekee sen, että rakastelevat henkilöt ovat samaa sukupuolta.”

Helsingin esityksen jälkeen ehdotettiin, että teos pitäisi viedä valtakunnallisille kirkkopäiville. ”Olen täysin samaa mieltä. Myös kirkon työntekijöiden pitäisi nähdä Musta morsian.”

Kaksi tarinaa kokemuksista

Teos pohjautuu kymmeniin tositarinoihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelusta kirkossa. Anna-Mari Haapala jakaa kaksi puhuttelevaa esimerkkiä juuri niin kuin asiat on hänelle haastatteluissa kerrottu. Tekstejä on tässä lyhennetty jonkin verran alkuperäisestä versioista.

Ensimmäinen tarina:

”Mun syntymä muutti kummankin mun isovanhempien suhtautumisen lesboihin. Olen kuulemma rakkauden tyttö monessa mielessä. Seurakunnan järjestämät kymppisynttärit oli eka kerta, kun mä koin olevani kummajainen ja koko mun perhe myös. Mä kerroin, että elän sateenkaariperheessä. Tuli pitkä hiljaisuus.”

”Joku kysyi, että onko sulla isää ollenkaan. Joku toinen, että elänkö mä naisten vai miesten kanssa. Yksi siinä papin vieressä sanoi, että sää oot siis jostain homolesboperheestä ja ettei sellainen ole oikeasti perhe. Sitte se sanoi sille papille, että eikö perheeseen kuulu äiti ja isä. Pappi siinä nyökytteli ja sanoi, että kiitos kaikille ja bussi odottaa pihalla.”

Toinen tarina:

”Pari kuukautta sitten pappi, joka oli luvannut vihkiä meidät, soitti mulle, ettei se voikaan vihkiä. Sitä oli alkanut pelottaa. Se puhui hiljaisella äänellä, että onhan tämä ikävää, mutta se hakee jotain kirkkoherran virkaa, niin tämä juttu ei näyttäis oikein hyvältä, jos siellä seurakunnassa saataisiin tietää tästä. Mun maailma hajosi sen puhelun aikana. Tuijottelin eteisen peiliin, enkä tuntenut itseäni. Ettei näytä hyvältä. Ihan ku oltais jotain helvetin rikollisia.”