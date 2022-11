Marraskuun menoissa suunnistetaan Hakametsän hallissa ja pidetään kivaa ilman viinan pisaraakaan

Täysraitis klubi-ilta, sisäsuunnistustapahtuma Hakametsän hallilla ja maailman traagisin baletti valaisevat marraskuun pimeää kaupunkia.

1. Iloa ilman

Helsingissä ja Turussa tämä on jo koettu, nyt on Tampereen vuoro. Kaupungin ensimmäisissä Sober Furious -bileissä tavoitellaan turvallisempaa tilaa, eikä illan aikana myydä tai kuluteta lainkaan alkoholituotteita. Sallittuja stimulantteja ovat vain musiikki ja ihmiset, eikä minkäänlaista seksismiä, rasismia, ableismia, homofobiaa, transfobiaa, häirintää tai väkivaltaa suvaita. Terveydeksi!

Alkoholittomat Sober Furious -bileet Tullikamarilla 9. marraskuuta.

2. Avarra maailmaa

Lastenkirjallisuusfestivaali Kirjalitta levittäytyy jälleen Tampereelle vieden lapset ja nuoret tarinoiden avulla erilaisiin maailmoihin. Festivaaliviikon ohjelmassa on eri ikäisille suunnattuja työpajoja, kirjailijavieraita, esityksiä, nuorten kirjoittajien tekstinäyttely ja kirjatietokilpailu. Tapahtumapaikkoja ovat Tampereen kaupunginkirjaston pää- ja lähikirjastot, Lastenkulttuurikeskus Rulla ja Monitoimitalo 13.

Lastenkirjallisuusfestivaali Kirjalitta Tampereella 7.-13. marraskuuta.

3. Kielletty rakkaus

William Shakespearen tragedia kielletystä nuoresta rakkaudesta yhdistettynä säveltäjä Sergei Prokofjevin musiikkiin ja huipputanssijoiden balettiin on klassinen, taianomainen yhdistelmä. Klassikkobaletti Romeo ja Julia tarjoaa myös upeita pukuja ja Tampere Filharmonian tulkitsemaa musiikkia. Orkesteria johtaa Latvian Kansallisoopperan ja -baletin ylikapellimestari Mārtiņš Ozoliņš. Tanssijat tulevat Latvian kansallisbaletista.

Romeo ja Julia -baletti Tampere-talossa perjantaina 11. marraskuuta ja lauantaina 12. marraskuuta.

4. Hallisuunnistusta

Hakametsän jäähallilla on tarjolla suunnistusta ilman metsään eksymisen pelkoa. Koovee-suunnistuksen järjestämä Hakamettän haaste on ihan virallinen suunnistuskilpailu, jossa pisin matka on kahden kilometrin mittainen. Lisäksi hallilla on pomppulinna, rallisimulaattori ja pentanque-paikka. Jos into riittää, Linnainmaan koululta lähtee myös yösuunnistus kello 17 alkaen.

Lost in Hakamettä 12. marraskuuta kello 10–12.30

5. Supernaiset areenalla

Nokia-areena saa kunnian olla Kaija Koon, Vesalan, Ellinooran ja Jenni Vartiaisen Mestarit-kiertueen toiseksi viimeinen esityspaikka. Suomen suurimpia kaupunkeja kiertänyt konserttisarja lupaa artistien isoimpia hittejä ja yllätyksellisiä vetoja. Naisten palo lavalle on ollut kova, sillä taukoa esiintymisistä on esimerkiksi Jenni Vartiaisella ollut jo neljä vuotta.

Mestarit areenalla Nokia-areenassa lauantaina 12. marraskuuta kello 19.