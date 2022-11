Vuoden parhaita luontokuvia voi ihailla Voipaalan taidekeskuksessa

Näyttely palkituista vuoden luontokuvista saapuu Valkeakoskelle marraskuun loppupuolella.

Aamulehti

Voipaalan taidekeskus Valkeakoskella tuo kaamoksen pimeisiin palkittuja, korkeatasoisia luontokuvia Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n vuosittain järjestämästä Vuoden luontokuva -kilpailusta.

Lokakuun lopulla luontokeskus Haltiassa, Nuuksiossa julkistetut voittajakuvat edustavat jo 42:tta kertaa järjestetyn kilpailun parhaimmistoa. Yhdistykseen kuuluu noin 2 600 luonnonvalokuvauksen harrastajaa ja ammattilaista, ja tänä vuonna kilpailuun saapui lähes 12 000 kuvaa 785 eri kuvaajalta.

Saalistajia ilmassa ja vedessä

Vuoden Luontokuvaksi valittu seinäjokelaisen Antti Strangin kuva Uhka syvyyksistä on otettu Lempäälän kanavalla, jossa Starng oli kuvaamassa korentoja saalistaneita västäräkkejä. Voittokuvassa päivänkorennon saalistaja tuli kuitenkin veden alta.

Kilpailun tuomariston mukaan voittokuva on yllätyksellinen tilannekuva, jonka ansiot eivät välttämättä aukea aivan ensi silmäyksellä:

”Uhka syvyyksistä on yksityiskohtainen ja tarkka kuva päivänkorennosta, joka odottaa lentoonlähtöä hieman liian kauan. Kyseessä on täydellisesti vangittu tilanne. Kaikki on ollut valmiina korentokuvaa varten, mutta kalan tullessa näkyviin kuvaaja on onnistunut laukaisemaan kameran ratkaisevalla hetkellä. Tumma vesi ja kiiltävät korennon siivet luovat kuvaan syvyyttä. Kalan hahmo luo jännittävän ja ehkä piinaavankin tunnelman. Sen vaanivat silmät veden tummuudessa tekevät kuvasta lopullisesti loistavan.”

Mikael Koskisen kuva Viidakko voitti alle 18-vuotiaiden kuvaajien sarjan.

Kilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni‐ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto.

Tänä vuonna kilpailun tuomareina toimivat Kari Auvinen Espoosta, Juhani Kosonen Kotkasta, Arto Leppänen Turusta ja Nina Mönkkönen Espoosta. Lisäksi loppukilpailuun päässeet kuvat pisteytti Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenistö.

Voittoisien luontokuvien jälkeen Voipaalan taidekeskuksessa avautuu helmikuussa näyttely nimeltä Eettinen eläin.

Näyttely Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry 45 vuotta Voipaalan taidekeskuksessa Valkeakoskella 19.11.2022–29.1.2023

Ahma ja peuran sarvet palkittiin nisäkkäät-sarjan parhaana. Kuva on Ville Heikkisen.