Talouden kiristyminen ei toistaiseksi näy Tampereen kulttuuritapahtumien lipunmyynnissä – asiakkaiden käyttäytyminen sen sijaan on muuttunut

Ajalle tyypillistä on se, että lipunmyynti kiihtyy vasta tapahtuman h-hetken lähestyessä. Teatteriyleisö suosii selkeitä ja ymmärrettäviä esityksiä. Riskejä ei haluta ottaa, joten kritiikin arvo korostuu. Suosituimmissa esityspäivissä näkyy muutosta. Elokuvateattereissa uskotaan, että kävijöitä riittää myös mahdollisen taantuman aikana. Niin on käynyt ennenkin.

Aamulehti

Onko lipunmyynnissä jo näkyvissä, että kotitaloudet ovat alkaneet vähentää kulutustaan, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen?

”Talouden kiristyessä ostopäätökset konsertteihin harkitaan tarkkaan, mutta tiukan talouden aikana myös kulttuurikokemuksista haetaan irtiottoa arjesta. Oman suosikkiyhtyeen, -artistin ja -esityksen pariin halutaan vaikeista ajoista huolimatta.”

Onko konsertteja tai tapahtumia jouduttu perumaan heikon lipunmyynnin takia?

”Tampere-talo oy:n itsensä tuottamia tapahtumia emme ole peruneet. Muutama Tampere-taloa vuokraava tapahtuma on perunut.”

Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen sanoo, että tapahtumien järjestäjien on totuttava kuluttajakäyttäytymisen muutokseen.

Onko lipunmyynnissä havaittavissa nyt jokin ominaispiirre?

”Lipunmyynti kiihtyy tapahtuma-ajankohdan lähestyessä. Päätös osallistumisesta saatetaan tehdä jopa viimeisen viikon aikana. Kuluttajakäyttäytymisen muutos haastaa ohjelmasuunnittelua ja markkinointia. Konserttien kohdeyleisö on saatava tarkemmin tavoitettua hyvissä ajoin ja vielä ennen tapahtumaa.”

Mitkä ovat hyvin myyviä esityksiä ja tapahtumia Tampere-talossa loppuvuoden aikana?

”Yleisöä kiinnostavat Latvian kansallisbaletin Romeo ja Julia marraskuussa sekä Lumikuningatar-jääbaletti Nokia-areenassa ja Tampereen Kirjafestarit Tampere-talossa joulukuussa. Näihin kaikkiin löytyy vielä lippuja.”

Onko mielessäsi jotain, mitä haluat juuri nyt sanoa Aamulehden lukijoille?

”Kulttuuri tekee hyvää ja auttaa vaikeina aikoina irrottautumaan arjesta. Mitä suurempi yleisö, sitä enemmän energiaa säästyy kotitalouksissa sen illan aikana!”

Suosikkipäivissä muutos

Miten Tampereen Työväen Teatterin lipunmyynti on tänä syksynä sujunut, teatterinjohtaja Otso Kautto?

”Katsojat ovat iloksemme löytäneet tiensä teatteriin tänäkin syksynä. Koko tapahtuma-alaa koskeva ostokäyttäytymisen muutos ja maailmantilanteen vaikutus näkyy teattereissakin. Lipunmyynti on aiempaa arvaamattomampaa. Entiset suositut päivät – kuten perjantai- ja lauantai-illat – ovat hieman aiempaa vaikeampia myydä. Lauantai-iltapäivät ovat viikonloppuesityksistä halutuimpia, ja ostopäätös tehdään aiempaa myöhemmin. Kevyttä ja tutunoloista on helppo saada kaupaksi. Kritiikin arvo korostuu.”

Miltä tulevaisuus näyttää?

”Selviydymme tässäkin tilanteessa ja reagoimme ostokäyttäytymisen muutoksiin.”

Vieläkö Työväen Teatteriin saapuu bussilasteittain yleisöä maakunnasta ja kauempaakin?

”Bussien ja ryhmien käyttäytyminen on muuttunut pandemiaa edeltävään aikaan verraten. Ryhmäkoot ovat usein myös aiempaa pienempiä. Tästä osa on jo korvautunut ovimyynnillä ja yksittäisten lipunostajien määrän kasvulla, mikä on hieno asia.”

Mitä ajankohtaista mielessäsi on juuri nyt?

”Kiinnostus polarisoituu aiempaa enemmän: osa teoksista kerää koko katsojapotin. Teosten tapausarvo korostuu. Nuoremmat katsojat löytävät tiensä teatterin pariin aiempaa enemmän.”

Anastasia takoo ennätyksiä

Miten Tampereen Teatterin lipunmyynti on sujunut, myynti- ja markkinointipäällikkö Karoliina Lehtonen?

”Erittäin hyvin. Olemme tehneet Anastasia-musikaalin myynnissä ennätyksiä pandemiaa edeltäneeseen musikaalisyksyyn verrattuna. Anastasia myy kovaa vauhtia jo kevätkaudellekin, ja se houkuttelee myös uusia katsojaryhmiä.”

”Kokonaismyyntimme on odotetusti hieman rauhoittunut alkusyksyn ennätystahdista. Musikaalien myynti käynnistyy puhenäytelmiä aiemmin, joten lippuja oli myyty ja varattu iso määrä jo viime vuoden puolella. Toisaalta esimerkiksi Frenckell-näyttämön Stalin kuolee -komedia on myynyt poikkeuksellisen hyvin sota- ja talousuutisoinnin keskellä.”

Kai Anastasia jatkuu syksyllä 2023?

”Valitettavasti ei. Keväälle on vielä jonkin verran lippuja jäljellä.”

Viihtyminen varmistetaan

Mitä erityispiirteitä sinä olet tänä syksynä lipunmyynnissä havainnut, Karoliina Lehtonen??

”Kulttuurimyymälä Aplodissa myymme koko Suomen teatteritarjontaa. Siellä näemme, että selkeä ja ymmärrettävä esitys myy. Asiakkaat haluavat olla varmoja siitä, että pääsevät viihtymään ja rentoutumaan, eikä riskejä olla hirveästi valmiita ottamaan.”

Onko Tampereen Teatteri jo vastannut ostokäyttäytymisen muutoksiin?

”Myös meillä liput ostetaan aiempaa lähempänä esityspäivää musikaaleja lukuun ottamatta. Pandemian aikana ihmiset oppivat tarkistamaan teattereiden lipputilanteen myös samalle illalle, mikä on hyvä asia. Tähän tarpeeseen avasimme ilta-aukioloon painottuvan Kulttuurikioskin Aplodi-myymälämme viereen Hämeenkadulle.”

Onko jotain erityistä juuri nyt ilmassa?

”Tänä syksynä on ollut mukava huomata, että pääkaupunkiseudulta on lähdetty taas Tampereelle teatteriin. Kolmasosa musikaalikatsojista tulee Helsingin seudulta. Keräämme viikoittain satoja palautteita esityksistämme, ja niissä toistuu usein, että Anastasian myötä ollaan oltu ensimmäistä kertaa teatterivierailulla Tampereen Teatterissa.”

Anastasia-musikaali houkuttelee teatteriyleisöä myös Helsingin seudulta.

Raha riittää elokuviin

Näkyykö elokuvarintamalla muutoksia katsojien rahankäytössä, Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolff-Mannila?

”Ei näy. Olemme luottavaisella mielellä, sillä aiemmat taantumat ovat merkinneet hyviä aikoja elokuvateattereille. Jos raha on tiukassa, kannattaa ostaa sarjalippuja, joita käyttämällä elokuviin pääsee edullisemmin kuin yksittäislipun ostamalla.”

Onko Finnkinon teattereissa jo päästy koronapandemiaa edeltävän ajan katsojamääriin?

”Tämä syksy on ollut meillä jonkin verran hiljaisempi kuin syksy 2019. Vaikea arvioida, johtuuko se tarjonnasta vai tiukentuneesta taloudesta. Lipunmyynti vaihtelee meillä kunkin elokuvaviikon tarjonnan mukaan. Kaikkiaan olemme tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin katsojat ovat löytäneet takaisin elokuvien pariin. Varaudumme myös vuoden 2023 suunnitelmissa siihen, että tilanne ei ole palautunut koronaa edeltävälle ajalle.”