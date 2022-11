Sami Hedbergillä oli hankaluuksia keksiä, kenen kanssa lähtisi Nokia-areenaan katsomaan jääkiekkoa. Jälkijunassa löytynyt vastaus oli lopulta erinomainen. Lähitulevaisuudessa Hedberg käynnistelee uutta bänditoimintaa.

Aamulehti

Onneksi olkoon Sami Hedberg, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”No kyllähän tämä on ollut monen vuoden valmistelu. On aina hienoa päästä Tampereelle. Monta kertaa siellä esiintyneenä tiedän, että siellä on aina hyvä yleisö ja meininki.”

Tulossa Tampereelle -juttukonsepti nojaa keveisiin, paikoin jopa humoristisiin kysymyksiin. Miten arvelet meidän selviytyvän?

”Uskon, että hyvin. Tamperelaisilla on hyvä huumorintaju.”

Olet siis itsekin hauska myös oikeassa elämässä?

”Voisin niin sanoa. En koko ajan, välillä otan asioita tosissaankin. Mutta kyllä minä tilannekoomisesti olen hauska, seurassa ollessa. Hississä tulee harvoin heitettyä yksikseen vitsejä.”

Kuka? Sami Hedberg Syntynyt maaliskuussa 1981. Helsinkiläinen. Suomen tunnetumpia koomikoita. Nousi tietoisuuteen vuonna 2005 voittamalla Subin Get up, stand up -kilpailun. Live-esiintymisten lisäksi tunnettu myös elokuva- ja tv-töistä, esimerkiksi Luokkakokous-elokuvista sekä sarjoista Kokovartalomies ja Konttori. Voitti Maikkarin Masked Singer Suomi -lauluohjelman vuonna 2020. Johtaa omaa yritystään, Hedberg Live oy:tä. Se on perustettu vuonna 2006. Esiintyy Tampere-talossa perjantaina 4. marraskuuta kello 20.

Työsi on saada ihmiset nauramaan. Olet siinä menestynytkin. Mille itse naurat?

”Nauran, kun ihminen joutuu nauramaan itselleen. Me kaikki ihmisethän olemme aika monimuotoisia pakkauksia, ja se johtaa usein tilannekoomisiin tapauksiin ihan tavallisessa arjessa. Lisäksi nauran sellaiselle viisaalle, vähän oivaltavammalle huumorille.”

Pidätkö Luokkakokous-elokuvista?

*nauraa. ”Nauroin myös näemmä tuolle kysymykselle.”

”Tottakai pidän! Siellä on muutama osuus, joissa teen roolissa asioita, joita en Sami Hedberginä välttämättä tekisi. Hyvä fiilis Luokkakokouksien tekemisestä on jäänyt.”

Pääosien esittäjät Jaajo Linnonmaa, Aku Hirviniemi ja Sami Hedberg Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020.

Tampereen-keikkasi on perjantaina. Millainen setti on luvassa?

”Parituntinen pläjäys komediaa ja musiikkiakin. Livebändi on mukana, mikä tuo vähän uusia juttuja. Stand up pidetään kuitenkin stand upina, kun sitä tässä pääsääntöisesti tehdään. On kuitenkin kiva tuoda musiikkiakin mukaan enemmän. En ole missään nimessä jättämässä stand upia, mutta olen miettinyt viime aikoina paljon musiikillisten juttujen käyttämistä.”

Miten vietät aamun ja päivän, kun keikka on illalla?

”Aamiaisen jälkeen toimistolle, tuotantoryhmä kasaan, pakettiauto täyteen ja siirrytään keikkapaikalle. Siinä se menee päivä valmistellessa, ja keikan jälkeen sama setti kasaan. Olen aina mukana myös tuotantohommissa, en kävele punaista mattoa pitkin lavalle.”

Kun keikka ja sen jälkeiset työt on tehty, mistä sinut löytää?

”Tällä tietoa nukkumasta. Perjantaijuhlat taitavat jäädä osaltani muille.”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulee mieleen Tampereesta?

”Avoimuus. Tampereella tullaan juttelemaan ja annetaan palautetta. Sitten mustamakkara. Ja elävä kulttuurimeininki, teatterit ja nyt vielä Nokia-areenakin.”

Määrittele Kummelin paikka suomalaisessa komediassa.

”Ihan omakohtaiselta pohjalta sanoisin, että merkittävän suuri, omanlaisen ja hyvän sketsiviihteen liikkeelle pannut voima.”

”Olen pienestä pitäen tykännyt niistä hirveästi ja ottanut vaikutteita. Tuhansien sloganien ryhmä. Ne on keksineet vaikka mitä.”

Sinut on valittu vuoden positiivisimmaksi helsinkiläiseksi. Kuka on maailman positiivisin tamperelainen?

”Ketäs kaikkia sieltä on, sieltähän on vaikka ketä. Ensimmäisenä tulee mieleen Costello Hautamäki. Ollaan tavattu tv-kuvauksissa ja muutenkin. Sanon hänet.

Jos Costelloa ei saa sanoa, kenet kutsuisit kanssasi jo mainittuun Nokia-areenaan katsomaan jääkiekkoa?

”Tampereelta vai Suomesta vai maailmalta?”

Tulkinta on vapaa.

*Miettii pitkään. ”Nyt tulee pelkkiä kuolleita ihmisiä mieleen. Whitney Houstonista alkaen. Ehkä rajaan suomalaisiin.”

*Miettii lisää. ”Sopiiko, että vastaan tekstarilla jälkeenpäin?”

*Se sopii, edetään viimeiseen kysymykseen.

Lokakuun puolivälissä uutisoitiin, että olet perustanut Mikael Konttisen, Mikko Töyssyn, Teemu Roivaisen ja Lauri Mikkolan kanssa El Quattro -nimisen bändin. Sen ensimmäinen keikka on Bio Rexissä 19. marraskuuta. Musiikkitaustasi ei ole aivan tuntematon, mutta tämä on kuitenkin uusi aluevaltaus. Mitä siltä odotat?

”Musiikki on ollut minulle aina tärkeää, ja nuorempana se iski ehkä komediaakin isommin. Olen kuitenkin aina pitänyt musiikkia mukanani.”

”Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun musiikkia pääsee tekemään ihan kunnolla. Se on tosi tärkeä ja herkullinen tilanne. Ryhmän ollessa tällainen ei viihteen monipuolisuuttakaan silti unohdeta. Siitä tulee hieno yhdistelmä.”

Haastattelu päättyy. Hedberg lähettää kymmenen minuuttia myöhemmin tekstarin.

”Tottakai Raipe Helminen lähtee peliin mukaan.”

Hedberg Live Tampere-talon Isossa salissa perjantaina 4. marraskuuta kello 20. Liput myy lippu.fi.