Kaipaatko tekemistä Tampereella marraskuun alkuun? – Viikon menovinkeissä konsertteja ja elokuvafestari

Tampereella pelataan tällä viikolla NHL-jääkiekkoa, mutta tapahtuu kaupungilla muutakin.

1. Jazzia Tullinaukiolla

Perinteikästä Tampere Jazz Happeningia vietetään Tullikamarin Klubilla ja Pakkahuoneella sekä Telakalla torstaista sunnuntaihin. Ulkomaisia ja kotimaisia esiintyjiä on yhteensä yli 20. Ohjelmassa on sekä maksullisia että ilmaisia konsertteja. Suomen Jazzliiton arvostettu Yrjö-palkinto jaetaan Pakkahuoneella perjantai-iltana. Liput myy Tiketti.

Tampere Jazz Happening 3.–6. marraskuuta.

2. Huumoria Tampere-talossa

Koomikko Sami Hedberg saapuu perjantai-iltana Tampere-talon Isoon saliin. Väliaikoineen kaksi tuntia kestävässä esityksessä Hedbergiä tukee livebändi. Luvassa on siis stand upia ja musiikkia. Kyseessä on Hedbergin loppuvuoden ainoa suuressa konserttisalissa tapahtuva esiintyminen. Liput myy lippu.fi.

Hedberg Live -esitys Tampere-talossa perjantaina 4. marraskuuta. Esitys alkaa kello 20.

3. Salieria Tuomiokirkossa

Händel-kuoro esittää lauantaina pyhäinpäiväkonsertin Tampereen tuomiokirkossa. Konsertissa kuullaan italialaisen Antonio Salierin (1750–1825) Requiem c-molli (1804), sielunmessu, jonka Salieri sävelsi omiin hautajaisiinsa. Salieri oli aikansa maineikkaita säveltäjiä ja aikalaisensa Mozartinkin arvostama. Requiem c-mollia ei tiettävästi ole aiemmin esitetty Suomessa. Liput Tuomiokirkkoon myy lippu.fi.

Pyhäinpäivän konsertti: A. Salierin Requiem C-molli Tampereen tuomiokirkossa lauantaina 5. marraskuuta kello 18.

4. Joulukortteja Ideaparkissa

Kauppakeskus Ideaparkin keskusaukiolla järjestetään sunnuntaina Joulun kortit -keräilytapahtuma. Tapahtumassa on esillä ja myynnissä muun muassa postikortteja, postimerkkejä, kirjoja ja muuta keräilytavaraa. Korttitaiteilija Päivi Mansikka-aho on paikalla kello 11–13. Tapahtuman järjestää kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan (1941–2003) faniyhdistys.

Joulun kortit Ideaparkissa sunnuntaina 6. marraskuuta kello 11–15. Vapaa pääsy.

5. Leffafestari Niagarassa

Elokuvateatteri Arthouse Cinema Niagarassa Tampereen Kehräsaaressa järjestetään toisena peräkkäisenä syksynä latinalaisen elokuvan festivaali Cinemaissí. Ohjelmassa on kaksi elokuvanäytöstä: chileläisen veteraaniohjaaja Patricio Guzmánin dokumentti My Imaginary Country sekä costaricalaisen Valentina Maurelin esikoisohjaus I Have Electric Dreams. Molemmat elokuvat ovat tältä vuodelta.

My Imaginary Country Niagarassa maanantaina 7. marraskuuta kello 16.45. I Have Electric Dreams keskiviikkona 9. marraskuuta kello 17.