Yön 40-vuotisjuhlakonsertti järjestetään keväällä Nokia-areenassa

40 vuotta Yötä -juhlakonsertissa lavalla nähdään yhtyeen lisäksi Yössä vuosien varrella vaikuttaneita muusikoita ja vierailevia solisteja.

Yö-yhtye juhlistaa yli 40-vuotista uraansa Tampereen Nokia-areenassa perjantaina 24. maaliskuuta 2023.

Vuonna 1981 perustetun Yö-yhtyeen 40-vuotiskonsertti oli tarkoitus järjestää vuonna 2021, mutta yhtyeen laulajan Olli Lindholmin poismenon ja poikkeusvuosien vuoksi konsertin tuotanto siirtyi.

Visuaalisesti näyttäväksi luvatussa show’ssa kuullaan yhtyeen hittejä monipuolisesti koko 40-vuotisen historian varrelta vaihtuvien laulajien tulkitsemana.

Konsertissa lavalle nousee yhtyeen viimeinen kokoonpano Mikko Kangasjärvi, Ari Toikka, Jari Latomaa, Timo Mynttinen ja Jussi Turpeinen sekä yhtyeessä uran varrella vaikuttaneita muusikoita. Konsertin pääsolisti on Suvi Teräsniska, vierailevia solisteja Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö.

”Tuntuu hyvältä ja etuoikeutetulta saada esittää meille rakasta musiikkia Yö-yleisölle laadukkaasti, mittavissa puitteissa ja parhaimpien mahdollisten solistien kanssa”, yhtye sanoo tiedotteessa.

Yö on julkaissut 31 albumia, joita on myyty liki miljoona kappaletta. Legenda (2001) ja Rakkaus on lumivalkoinen (2003) ovat saavuttaneet nelinkertaista platinaa, Varietee (1983) ja Kuolematon (2005) tuplaplatinaa. Lisäksi yhtye on saanut viisi platinalevyä ja viisi kultalevyä. Yön tunnetuimpia hittejä ovat Rakkaus on lumivalkoinen, Tia-Maria, Vie mut minne vaan, Likaiset legendat I, Ihmisen poika, Särkyvää ja Minne tuulet vie sekä Jussi Hakulisen tunnetuksi tekemä Joutsenlaulu.

Yö on tehnyt urallaan yhteensä yli 3000 esiintymistä sisältäen kymmenen mittavaa sali- ja areenakiertuetta vuosina 2001-2018.

”On hienoa, että tämä konsertti viimein toteutuu. Varmasti moni Yön kuulija on odottanut kuulevansa legendaarisia biisejä livenä. Nyt siihen on mahdollisuus kappaleiden ansaitsemassa miljöössä, uudella upealla konserttiareenalla”, sanoo promoottori Timo Isomäki.

Lipunmyynti konserttiin alkaa maanantaina 31. lokakuuta.