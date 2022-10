Kaksikko vaati Britannian hallitusta luopumaan kaikista uusista öljy- ja kaasuhankkeista.

Nuoret ilmastoaktivistit ovat käyneet kuningas Charles III:ta esittävän vahanuken kimppuun Britanniassa, kertoo muun muassa BBC. Kaksi Just Stop Oil -liikkeen jäsentä lättäsi suklaakakkuja vahanuken naamaan maanantaiaamuna Madame Tussaudin vahakabinetissa Lontoossa.

Teollaan kaksikko vaati Britannian hallitusta luopumaan kaikista uusista öljy- ja kaasuhankkeista.

”Olemme täällä, koska pyrimme suojelemaan vapauttamme ja oikeuksiamme ja tätä vihreää ja miellyttävää maata, joka on meidän kaikkien yhteistä perintöä”, kaksikko ilmoitti julkilausumassaan.

”Tieteelle asia on selkeä. Vaatimus on selkeä: yksinkertaisesti uuden kaasun ja öljyn tuominen on lopetettava. Se on helppoa.”

poliisi kertoi Twitterissä, että kaksi ihmistä otettiin kiinni pian sen jälkeen, kun he olivat heittäneet nukkea kohti ruokaa noin kello 10.50 paikallista aikaa. Heidät pidätettiin aiheuttamansa vahingon vuoksi.

Iskun takana on fossiilisia polttoaineita vastustava Just Stop Oil -liike, joka vaatii Britanniaa luopumaan uusista öljy- ja kaasuhankkeista. Ryhmä on tehnyt erilaisia liimaustempauksia taidemuseoissa ympäri Eurooppaa.

Heinäkuussa aktivistit liimasivat kätensä John Constablen Heinärattaat-maalauksen kehyksiin National Galleryssa sekä Leonardo da Vincin Pyhän ehtoollisen kopion kehyksiin Royal Academyssä.

Samassa kuussa italialaisen Ultima Generazione -ryhmän aktivistit liimasivat kätensä lasiin, joka suojaa Sandro Botticellin Kevät-maalausta Firenzen Uffizissa.

Edellisviikolla Just Stop Oil -aktivistit heittivät tomaattikeittoa Vincent van Goghin Auringonkukkia-maalauksen päälle Lontoon National Galleryssa ja liimasivat sitten itsensä seinään. ”Kumpi on arvokkaampaa, taide vai elämä?” aktivistit kysyivät.

Aktivistien tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa teoksia.

Viime viikkoina liike on järjestänyt muitakin protesteja ympäri Lontoota.

Torstaina aktivistit töhrivät luksustuotteista tunnetun Harrodsin tavaratalon seinän oranssilla maalilla Lontoon keskustassa sekä aiheuttivat suuren Kuningatar Elisabetin sillan sulkemisen 36 tunniksi. Lauantaina he pysäyttivät liikenteen kuuluisalla Abbey Roadilla liimaamalla itsensä tien ylittävään suojatiehen. Neljä aktivistia imitoi teollaan samalla Beatlesin kuuluisaa levynkantta.

Liikkeen mukaan kuitenkin vasta maanantai 24. lokakuuta oli heidän ”kansalais­levottomuuksien päivänsä”.

Sunnuntaina Saksan Potsdamissa Letzte Generation -organisaation jäsenet heittivät ranskalaisimpressionisti Claude Monet’n teoksen päälle perunamuusia.

Kuten muutkaan teokset, myöskään Les Meules ei vahingoittunut tempauksessa, sillä teos oli lasin alla.