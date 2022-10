Ratinan kauppakeskuksessa aukesi näyttely, joka koostuu kotinsa menettäneiden avaimista

Näyttely on esillä tämän viikon ajan.

Martti Ahtisaaren rauhanjärjestön CMI:n (Crisis Management Initiative) Avaimet rauhaan -näyttely aukesi maanantaina Ratinan kauppakeskuksessa. Näyttely on Tampereella tämän viikon ajan.

Näyttelyssä on esillä konfliktien takia kotoaan paenneiden ihmisten entisiä kotiavaimia. Näyttelyssä myös avataan siihen avaimensa antaneiden ihmisten taustoja ja tarinoita. Yksi heistä on presidentti Ahtisaari itse. Hän on Karjalan evakkoja.

Näyttely löytyy Ratinasta Suvantokadun sisäänkäynnin vierestä. Näyttelyvieraat voivat osallistua yhden teoksen rakentamiseen jättämällä näyttelyyn oman, tarpeettomaksi jääneen avaimensa.

Näyttely avattiin syyskuussa Helsingissä Nordic Business Forum -tapahtumassa. Ennen Ratinaa se on nähty myös kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa, Turun kirjamessuilla ja Forumissa Helsingissä. Ratinasta näyttely jatkaa Helsingin kirjamessuille.