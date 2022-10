Arvostettu brittilehti julkaisi näyttävän jutun Brad Pittin ja Nick Caven näyttelystä Tampereella

18. syyskuuta Sara Hildénin taidemuseossa avautunut Thomas Houseagon, Nick Caven ja Brad Pittin näyttely on saanut odotetun kiinnostuneen vastaanoton niin kansainväliseltä medialta kuin museovierailtakin. Tampereen kaupunki osallistui Financial Timesin toimittajan ja kuvaajan matkakuluihin.

Aamulehti

Tampere ja Sara Hildénin taidemuseo saivat keskiviikkona näkyvyyttä globaalissa laatumediassa, kun brittiläinen talouslehti Financial Times (FT) julkaisi laajan artikkelin syyskuussa avautuneesta We-näyttelystä. Juttu komeilee viikonloppuna FT:n How to Spend It -nimisen lifestyle-liitteen kannessa.

Jo syyskuussa näyttelyn avautumisesta uutisoivat Guardianin ja CNN:n kaltaiset mediajätit. Näyttelyä tähdittävät kuvataiteilija Thomas Houseago ja hänen ystävänsä muusikko Nick Cave sekä näyttelijä Brad Pitt.

Uutta kuvakulmaa

FT tapasi taiteilijat Sara Hildénin taidemuseossa samana päivänä kuin Aamulehti ja muut valikoidut suomalaismediat. Lehdelle oli järjestetty yksityinen haastattelu- ja kuvausmahdollisuus, ja tuore artikkeli tuokin uusia kulmia näyttelyn avajaispäivän kuvamaailmaan. Taiteilijakolmikko on kuvattu muun muassa kahvilla ja museon pihamaalla. Suomalaismediat kuulivat ja kuvasivat taiteilijoita ohjatulla näyttelykierroksella.

Artikkeli lähestyy näyttelyä Houseagon, Caven ja Pittin ystävyyden näkökulmasta – True Bromance, kuuluttaa otsikko. Tampere mainitaan artikkelissa Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi, mutta sen enempää taustaa näyttelyn kotikaupungista ei kerrota.

Sara Hildénin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen pääsee kommentoimaan näyttelyn sisältöä lyhyesti. Artikkelin toimittaja Victoria Woodcock kirjoittaa näyttelystä suopeasti. Aloittelevista kuvataiteilijoista Cave saa hieman enemmän kiitosta kuin Pitt.

Kaupunki maksoi kuluja

Woodcock ja valokuvaaja Maureen M. Evans olivat Tampereella kaupungin vieraina, FT kirjoittaa artikkelin lopussa. Tampereen suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala vahvistaa, että kaupunki osallistui toimittajan ja kuvaajan majoitus- ja matkakuluihin.

Aloite tuli lehdeltä, joka oli sopinut yksinoikeudesta Houseagon ja tämän agentin kanssa. FT on seurannut Houseagon uraa aiemminkin. ”Katsoimme, että tämän tasoisen median Tampereelle saamiseen kannattaa osallistua”, Ojala sanoo.

Näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen toteaa kiinnostusta riittäneen myös avajaisten jälkeen. Hän itse on tavannut museolla virolaista mediaa sekä ranskalaisen uutistoimisto AFP:n.

”Museon kannalta se on hyvä asia. Olemme toiminnan alusta asti tehneet kansainvälistä työtä, ja meillä on hyvät verkostot, mutta toki tällainen näkyvyys tuo myös uusia yhteydenottoja. Tärkeä asia, mutta ei itsetarkoitus.”

Soikkonen kertoo museon suosineen niitä medioita, jotka ovat olleet valmiit saapumaan paikalle eivätkä vain referoineet muita juttuja. ”Korostan edelleen, että kyse on kuvataiteesta, jonka kohdalla on erityisen tärkeää kokea ja nähdä se livenä.”

Hyvä suosio

We-näyttelyn avautumisesta on pian kuukausi. Soikkonen kertoo kävijälukujen olleen hyvät. Hän uskaltaa jo arvioida, että näyttelystä tulee yksi tämän ja viime vuosikymmenen suosituimmista.

Ron Mueckin näyttely vuonna 2016 on yksittäisistä näyttelyistä museon kaikkien aikojen suosituin. Päivittäisten kävijämäärien keskiarvot viittaavat toistaiseksi siihen, ettei We tule yltämään aivan samaan.

We-näyttely on avoinna Sara Hildénin taidemuseossa 15. tammikuuta asti.

