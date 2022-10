Suositut tubettajat kisaavat Tampere-talossa – tubetähti Niko kertoo, kuka pääsee somettajien mystiseen kommuuniin Meemitaloon

Paikalla Meemitalo Tourilla Tampereella ovat keskiviikkona tubettajat Niko ja Santtu, Ella ja Helmi sekä Weksi ja Katjanen. Kysyimme Nikolta, mitä tuleman pitää.

Aamulehti

Suosittujen sometähtien Meemitalo Tour tuo keskiviikkona Tampere-taloon interaktiivisen esityksen. Luvassa on esimerkiksi erilaisia visailuja sekä meet & greet -tapaamistuokio. Paikalla ovat Niko ja Santtu, Ella ja Helmi sekä Weksi ja Katjanen.

Meemitalo on jäsentensä yhteinen kuvaustila. Pirkanmaalla sijaitseva somettajien kommuuni kokoaa yhteen kymmenen tubettajaa ja tiktokkaajaa. Heillä on yhteensä yli kolme miljoonaa seuraajaa. Tällä hetkellä joukkoon kuuluvat Nikon ja Santun lisäksi Ella ja Helmi, Weksi, Veetu Vuori, Katjanen, Mr. Zeus, Nino Ärling ja Arttu Laitinen.

Talossa on muun muassa skeittiparkki, trampoliini, vaahtomonttu, kuvausstudio, pelihuone sekä muita kuvaustiloja. Talon tarkkaa sijaintia ei kerrota julkisuuteen.

Tubettaja Niko eli Niko Meuronen, miten keksitte perustaa Meemitalon?

”Me eli Niko ja Santtu sekä Ella ja Helmi keksimme sen yhdessä uudenvuoden yönä 2019. Ulkomailla on paljon some-kommuuneja, ja aloimme miettiä, pitäisikö meidän perustaa sellainen. Etsimme vuokrattavia asuntoja netistä koko Suomen alueelta. Isoimpien joukossa oli talo Hämeenlinnasta. Siitä tulikin alkuperäinen Meemitalo. Meitä oli koossa vasta neljä, joten aloimme kasata porukkaa. Sinne tulivat myös Veetu, Katjanen ja Mona-Ilona. Tulimme eri puolilta Suomea ja kaikki eivät olleet edes tavanneet toisiaan. Kun talo lopulta myytiin, jouduimme muuttamaan. Silloin tulimme Pirkanmaalle. Nykyään emme asu tilassa, vaan teemme siellä töitä ja hengaamme. Kaikki muuttivat kuitenkin samalla Tampereelle.”

Pääseekö yleisö koskaan taloon sisälle?

”Kyllä me välillä arvomme sinne kävijöitä. Välillä on kutsuttu myös fanisivujen ylläpitäjiä. Ja joskus, kun tulee kuvauksia, joihin tarvitaan porukkaa, seuraajia on kutsuttu taloon.”

Mitä Tampere-talon tapahtumassa on keskiviikkona luvassa?

”Ihan huikea show. Olemme tehneet sen itse. Se alkaa musiikkiosuudella, siinä on 15 minuutin dj-setti. Vedämme livenä omia Youtube-biisejämme. Siinä on myös Tiktokista tuttuja hittibiisejä. Ellalla ja Helmillä on Tiktok-tanssipotpuri, kymmenen suosittua tanssia. Sen jälkeen on luvassa meemitalon kahden joukkueen väliset kolmen lajin olympialaiset. Lavashow’n jälkeen on meet& greet.”

Jos haluaa somevaikuttajaksi, mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi?

”Kannattaa keksiä oma juttu. Ei pidä suoraan kopioida ketään. Sitten vaan yrittämään. Ei pidä miettiä vain rahaa tai seuraajia tai hullusti näyttökertoja. Mekin olemme tehneet tätä yli kymmenen vuotta. Alussa videoille tulee yksi katselukerta tai kymmenen katselukertaa. Sitten vaan testailee ja oppii siinä mukana. Tämä on erittäin hauska harrastus, suosittelen kaikille!”

Meemitalo Tour keskiviikkona 12.10. kello 19 Tampere-talon Isossa salissa.