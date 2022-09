Tampereen päivä tuo taas vipinää kaupunkiin – poimi tästä viikon menovinkit

Virittäydy Tampereen päivään draamakävelyllä. Lauantaina Keskustorille saapuu isoja koneita, ja Hervannassa voi tutustua ratikoiden maailmaan. Kalamarkkinat palaavat tauon jälkeen, ja rikoskävely esittelee kaupungin pimeää puolta.

1. Draamakävely kaupungin ytimessä

Teatteri Siperian järjestämällä draamakävelyllä sukelletaan Tampereen historiaan ja nykyisyyteen. Reitti kulkee tamperelaisille rakkaassa koskimaisemassa. Liikkeelle lähdetään Tampereen Teatterin edestä, ja kierros päättyy patosillalle Tammerkosken niskalle. Runsaan tunnin kestävä draamakävely on maksuton. Näyttelijöinä ovat Tuukka Huttunen, Karoliina Vanne ja Pekka Heikkinen.

Draamakävely 29.9. kello 18 sekä 30.9. ja 2.10. kello 14.

2. Tampere täyttää 243 vuotta

Taas juhlitaan Tamperetta! Suuri osa Tampereen päivän ohjelmasta on tuttua edeltäviltä vuosilta, mutta mukaan on saatu toki jotain uuttakin. Yksi esimerkki on Isojen koneiden esiinmarssi Keskustorille lauantaina 1.10. kello 10–16. Maksuttomassa yleisötapahtumassa isoja koneita ja laitteita esittelevät eri yritysten asiantuntijat. Mukana on myös teemaan sopivaa oheisohjelmaa.

Tampereen päivä 30.9.– 2.10.

3. Kalamarkkinoiden come back

On pannulla tirisevien muikkujen ja lohiannosten aika, sillä Tampereen Kalamarkkinat palaavat parin vuoden tauon jälkeen Laukontorille. Monenlaisten kalatuotteiden lisäksi myytävänä on pientuottajien elintarvikkeita ja käsitöitä. Luvassa on myös elävää musiikkia. Tapahtumalavalla juhlitaan ajan hengen mukaisesti kotimaista ja paikallista kalaa.

Kalamarkkinat 30.9. kello 10– 18, 1.10. kello 9– 17 ja 2.10. kello 10– 17.

4. Ratikan varikko esittäytyy

Hervannassa pääsee tutustumaan ratikoiden maailmaan, ja lisäksi ratikan tekijät kertovat tulevaisuuden suunnitelmista. Lapsille on luvassa omaa kivaa tekemistä. Varikon alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta. Nyssen linja 19 kulkee varikolle. Lisäksi ratikka liikennöi varikon ja Hermian pysäkin välillä non-stoppina koko tapahtuman ajan.

Ratikan varikon avoimet ovet 1.10. kello 12-16, Hervannantie 27.

5. Riäväkykän rötökset

Miljoonaluokan kavallus, hurjia henkirikoksia, pommi-isku, ratkaisematon katoamistapaus. Siinä esimerkkejä Tampereen historian synkistä tarinoista. Parin tunnin kävelyllä kuullaan tosielämän rikoksista niiden aidoilla tapahtumapaikoilla. Kierros alkaa Keskustorin Vanhan kirkon edestä. 10 euron lipun voi osaa käteisellä oppaalta tai ennakkoon Doerzista.

Kävelykierros 1.10. ja 2.10. kello 17.