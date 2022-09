Tavara-aseman uusi keikkapaikka aukeaa tammikuussa Tampereella – Havainnekuvat näyttävät, millainen siitä on tulossa: ”Lukuisia konsertteja on jo buukattuna”

Vanhan tavara-aseman remontti etenee. Tampereen Kulttuurikamari oy tekee tavara-asemasta itselleen kolmannen tapahtumatilan Tullikamarin Klubin ja Pakkahuoneen rinnalle.

Aamulehti

Tampereen vanhalle tavara-asemalle rakennettava tapahtuma- ja konserttitalo avautuu tammikuussa. Uuden paikan nimi on konstailemattomasti Tavara-asema.

Tavara-aseman ensimmäiset konsertit järjestetään tammikuun toisella viikolla.

”Lukuisia konsertteja on jo buukattuna. Niistä tulee lokakuussa isompi julkistus”, kertoo Tampereen Kulttuurikamari oy:n ohjelmapäällikkö Janne Laurila. Kulttuurikamari pyörittää myös Tullikamarin eli Pakkahuoneen ja Klubin toimintaa.

Laurila sekä Kulttuurikamarin markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen esittelivät Tavara-asema-projektia torstaina Tampere-talossa osana luovien alojen Music x Media -seminaaritapahtumaa.

Mitä? Tavara-asemasta kulttuurikeskus Vanha tavara-asema kuvattuna kesäkuussa 2022. Tampereen vanhasta tavara-asemasta remontoidaan konsertti- ja tapahtumataloa. Asiasta uutisoitiin ensimmäistä kertaa helmikuussa. Projektin takana on Tullikamarin toimintaa pyörittävä Tampereen Kulttuurikamari oy. Sen toimitiloja ovat siis jatkossa Pakkahuone, Klubi ja Tavara-asema. Uusittuihin tavara-aseman tiloihin tulee mahtumaan yli tuhat ihmistä. Vanha tavara-asema on valmistunut vuonna 1907. Se siirrettiin nykyiselle paikallaan heinäkuussa 2020. Tavara-aseman omistaa A. Ahlström kiinteistöt oy.

Kapasiteetti yli tuhat

Tavara-asemaa on remontoitu jo noin vuoden ajan. Kulttuurikamari pääsee aloittamaan oman tilarakentamisensa marraskuussa.

Laurila ja Paananen esittelivät torstaina havainnekuvien avulla, miltä sisätiloissa odotetaan tilojen valmistuttua näyttävän. Tavara-aseman seisomakapasiteetti on noin 1 200. Jos tiloissa järjestetään istumatilaisuus, kapasiteetti on joitain satoja. Tila jakautuu pääpiirteittäin permantoon ja sitä kiertävään parveen.

”Vaikka kapasiteetti on melko suuri, paikasta kuin paikasta on melko lähellä lavaa”, Laurila sanoo.

Kulttuurikamari on vuokrannut käyttöönsä myös tavara-aseman viereisen vanhan puutalon, jonne on luvassa ravintolatoimintaa, kokoustiloja sekä yrityksen omia toimistotiloja. Kesällä puutalon ja tavara-aseman väliin avataan terassi. Myös puutalo aukeaa vuoden 2023 aikana.

Havainnekuvassa Tavara-asema esiintymislavan suunnasta kuvattuna.

Aamulehti vieraili vanhan tavara-aseman rakennustyömaalla viimeksi kesäkuussa. Silloin sisällä näytti tältä.

Ihanteellinen sijainti

Laurila ja Paananen kehuivat torstaina erityisesti Tavara-aseman sijaintia reilun sadan metrin päässä Tullikamarista. ”Aseman seutu on kuin pieni kylä keskellä kaupunkia”, Laurila sanoo.

”Aseman seudun etu on se, että Etelä-Suomen kontekstissa tähän on melkein joka paikasta sellainen 1,5–2 tunnin matka. Ei tarvitse kuin hurauttaa asemalle ja kävellä minuutti kaksi, ja on keikkapaikalla. Se on todella iso valtti, kun järjestetään konsertteja.”

Kun Tavara-asema avautuu, Kulttuurikamarilla on käytössään kolme toimitilaa noin sadan metrin sisällä toisistaan. Tampereen kaupungin omistamalla Tullikamarilla toimivat Klubi ja Pakkahuone tulevat olemaan lähivuosina jonkin aikaa poissa käytöstä, sillä Tullikamarille suunnitellaan peruskorjausta.

Sen tarkka aikataulu ei ole vielä Kulttuurikamarin tiedossa. Janne Laurila kertoo, että Kulttuurikamarin tämänhetkisten tietojen mukaan peruskorjaus ei ala vielä vuonna 2023.

Laurila sanoo, ettei Tavara-asemaa pidä ymmärtää väistötilaksi. Se tulee toimimaan paitsi Tullikamarin peruskorjauksen aikana, myös ennen ja jälkeen sen.