Kulttuuri

Tampereesta kasvoi suomalaisen stand up -komiikan keskittymä – Kaupunkiin muutetaan lajin takia jopa pääkaupunkiseudulta

Stand up on undergroundissa syntyvää matalan kynnyksen kulttuuria. Tampereella komediaklubeja on paljon, ja tekijät ovat henkisesti riittävän vahvoja tukeakseen toisiaan, vakuuttavat tamperelaiset koomikot. Tästä jutusta löydät myös vinkkejä, missä stand upista pääsee nauttimaan ja koska on seuraava esitys.

Työn alla -klubi on kokeneiden koomikkojen treeniklubi Kahdet kasvot -baarissa Tampereen keskustassa. Nykyisin klubia isännöi koomikko Antti Haapala.

Aamulehti Tähän on tultu. Vuoden stand up -tulokas -finaalissa lokakuun 21. päivä ravintola Apollossa Helsingissä kisaa kuusi finalistia, joista peräti neljä tulee Tampereelta: Anne Maaret, Arttu Järvinen, Pyry Valtonen ja Eriikka Väliahde. Vuoden tulokas -kilpailu on pääkaupunkiseudulla vaikuttavan ohjelmatoimiston, Suomen Stand Up Clubin järjestämä kutsukilpailu.