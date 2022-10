”Meitä oli 11 idealistia” – Valokuvakeskus Nykyaika on toiminut jo 40 vuotta

Tamperelainen valokuvakeskus juhlii kolmella eri näyttelyllä. Petri Nuutinen oli yksi Nykyajan perustajista.

Petri Nuutinen on pitkän linjan tamperelainen valokuvaaja.

Valiokuvaaja Petri Nuutinen on keskeisesti mukana Valokuvakeskus Nykyajan menossa olevissa 40-vuotisjuhlissa. Hän on koonnut yhdessä valokuvaaja Marja Pirilän kanssa Nykyaikaa juhlivan kolmen näyttelyn avausosan Kutsut. Näyttely on esillä Nykyajassa 9. lokakuuta asti.

”Kutsuissa on esillä meihin henkilökohtaisesti vaikuttaneita kuvaajia ja näyttelyitä. Olemme itsekin mukana kahdeksan muun kuvaajan kanssa. Jokaiselta on näyttelyssä kaksi kuvaa: yksi ensimmäisestä Nykyajassa pitämästä näyttelystä 1980-luvulta ja uusi kuva viime vuosilta. Näin tulee näkyväksi ajallinen kaari kunkin taiteilijan tuotannosta ja samalla siivu valokuvataiteen evoluutiosta neljän vuosikymmenen ajanjaksolta. Näyttely muodostuu kuvapareista. Omista töistäni valitsin sinne kuvan vuoden 1983 Intia-Nepal-näyttelystäni. Toinen ottamani kuva on Havannasta Kuubasta vuodelta 2017 ”, Nuutinen kertoo.

Kutsut-näyttelyn muut valokuvaajat ovat Veli Granö, Heini Hölttä, Martti Kapanen, Timo Kelaranta, Sirkka-Liisa Konttinen, Riitta Päiväläinen, Asko Salminen ja Pentti Sammallahti.

Nuutinen oli aikoinaan perustamassa Galleria Nykyaikaa. ”Meitä oli 11 idealistia. Ajatuksena oli se, että kun nuorille taiteilijoille ollut Tampereella näyttelytiloja, perustetaan sellainen. Mukana oli alussa valokuvaajia, kuvataiteilijoita, graafikoita, toimittajia, elokuvantekijöitä ja teatteriväkeäkin. Pikku hiljaa siitä muotoutui nykyinen valokuvakeskus, joka järjestää tapahtumia, työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja näyttelyitä.”

Samaan aikaan Kutsut-näyttelyn kanssa Kulttuuritalo Laikussa on esillä toinen Nykyajan 40-vuotiskauteen liittyvä näyttely, jonka nimi on Juhlat. Sen on kuratoinut elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaa. Kolmas näyttely Jatkot avautuu Nykyajassa 12.10. Sen ovat kuratoineet Kristel Laur ja Toomas Järvet Tallinnan Juhan Kuusi Dokfoto -keskuksesta.

Valokuvakeskus Nykyaika sijaitsee Tampereella osoitteessa Kauppakatu 14.

