Noin sata virtolaista 3–87-vuotiasta tekee yhdessä musiikkinäytelmän: ”Tirautin kyyneliä heitä kuunnellessani”, sanoo ohjaaja Päivi Ylimys

Tunnettu kulttuuripersoona Päivi Ylimys nostatti yhteisöllisyyden hengen virtolaisiin, jotka eivät ole ennen esiintyneet julkisesti. Lokakuun alussa ensi-iltaan tuleva musiikkinäytelmä kertoo hyvän ja pahan taistelusta.

”Ideana on ollut innostaa mukaan ihmisiä, joilla ei välttämättä muuten ole mahdollisuutta osallistua säännölliseen kokoontumiseen ja yhdessä tekemiseen”, sanoo musiikkinäytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Päivi Ylimys.

Virtolainen kulttuuripersoona Päivi Ylimys, 61, liikkuu ristiriitaisissa tunnelmissa Koditon-nimisen musiikkinäytelmän ensi-illan alla. Teoksen käsikirjoittamisen ja ohjaamisen lisäksi hän vastaa esityksen lukuisista yksityiskohdista. Hyvänä esimerkkinä ovat videolla esiintyvien päiväkotilasten valkoiset enkelipuvut. Ohjaaja ompeli osan niistä itse, koska kaikille 3–5-vuotiaille laulajille ei löytynyt omaa pukua.

”Päällimmäinen tunteeni juuri nyt on liikuttunut ylpeys tavallisista virtolaisista, jotka lähtivät innostuneesti mukaan rakentamaan uudenlaista esitystä. Heitä on mukana noin sata, ja he ovat 3–87-vuotiaita. Niin kuin aina ensi-illan lähestyessä, tunnen myös kasvavaa paniikkia siitä, sujuuko kaikki varmasti hyvin”, Ylimys sanoo.

Kuka? Päivi Ylimys Syntynyt: Vuonna 1961 Virroilla. Asuu: Havangan kylässä Virroilla. Titteli: Virtain kaupungin kulttuurisihteeri vuodesta 2004 alkaen. Koulutus: Ylempi korkeakoulututkinto kulttuurituotannosta, kulttuurituotannon ammattiopettaja sekä video- ja tv-tuotannon tradenomi., Perhe: Avopuoliso Jarkko Ratalahti, poika Olli-Pekka Heikkilä ja tämän 11-vuotias poika sekä äiti, kaksi siskoa ja yksi veli. Harrastukset: Maalaustaide, pianonsoitto, ulkoilu, melonta ja puutarhanhoito.

Koditon kertoo katulapsen tarinan. Tapahtumapaikkana ovat Israelia ja Palestiinaa mukailevat maisemat. Esityksen teema on jatkuva hyvän ja pahan kamppailu. Pahuuden symbolia, mustaa huppua, kantavat katujen ilkeät ihmiset. Heidän joukossaan liikkuu Jeesus-niminen mies, joka pelastaa lapsia kaduilta.

Rosvon roolissa nähdään Hannu Hintsa.

Tarinan keskiössä olevaa, alle 15-vuotiasta poikaa esittää aikuinen mies. Hän on musikaalisuudestaan tunnettu filippiiniläinen Joelito Malabanan, joka työskentelee Virroilla kehitysvammaisten toimintakeskuksen ohjaajana.

Joelito Malabanan tekee roolin alle 15-vuotiaana katulapsena.

Koskettavia laulunumeroita

Musiikkinäytelmää rytmittävät eri yhteisöjen esittämät, etukäteen videoidut laulut. Päiväkotilasten lisäksi mukana on kehitysvammaisia, seniorikuorolaisia sekä paikallisesta nais- ja mieskuorosta koottu ryhmä.

Päivi Ylimyksen kirjoittamat laulut on säveltänyt muun muassa Kurki-kansaoopperasta tutuksi tullut Markku Sorvari. Myös Kurki-ooppera oli Ylimyksen inspiraatiosta syntynyt virtolainen yhteisponnistus. ”Minun on aina ollut helppo saada väkeä mukaan esityksiini. Yhteisöllinen ilmapiiri saa ihmiset innostumaan, vaikka kaikki mukana olevat eivät koskaan esittäneet mitään julkisesti.”

Hyvin harjoitetut lauluryhmät sonnustautuivat rooliasuihinsa ja esittivät laulunsa ja koreografiansa videokameralle jo hyvissä ajoin ennen ensi-iltaa. ”Monet sanoivat minulle, että ihanaa ja kivaa, että mekin saamme olla mukana. Esiintyjät hitsautuivat yhteen ja tekivät kaikkensa onnistuakseen. Pakko myöntää, että tirautin kyyneliä heitä kuunnellessani ja katsellessani.”

Pikkulapset esittävät Enkelten laulun ja aikuiskuorolaiset laulun Kansa laulaa ristin juurella. Kehitysvammaisten laulun nimi on Matkalla unessa Seniorikuorolaisten eli Eläkeliiton Virtain osaston kuoron lauluna kuullaan Saarnalaulu.

Mikä? Musiikkinäytelmä Koditon Ensi-ilta lauantaina 8.10. Esityspaikka on Killinkosken Wanha tehdas Virroilla. Yhteensä kuusi esitystä kahtena peräkkäisenä viikonloppuna 8.– 9.10. ja 15– 16.10. Ikäraja on 12 vuotta. Lipun hinta 20 euroa, sisältää kahvitarjoilun. Lippuja myyvät Galleria Virinä ja Killin Jätti -kauppa.

Oman väen innostaja

Päivi Ylimyksen käsikirjoittamat ja ohjaamat teokset ovat virtolaisille entuudestaan tuttuja. Kurki-oopperan lisäksi takavuosilta muistetaan 30 tavallista virtolaismiestä yhteen koonnut Power, jossa ei puhuttu sanaakaan. Esitys kuvasi miesten kykyä toimia yhdessä aina mammutin kaadosta sotien ja jälleenrakennuksen kautta jääkiekon MM-mitaliin saakka. Samansuuruinen ryhmä naisia sai oman revyynsä Sata vuotta naisena – ja aina vaan, jossa kuvattiin naisena olemista sadan viime vuoden aikana.

Vuoden 2020 alusta Ylimys on työskennellyt Virtain kaupungin osa-aikaisena kulttuurisihteerinä. ”Ylitseni käveltiin, kun työaikani vähennettiin 60 prosenttiin. Istun nyt pelkkänä toimistotyöntekijänä työpöytäni ääressä, sillä osa-aikaistamisen yhteydessä minulta kiellettiin kaikki ihmisten kanssa tekeminen. Jouduin silloin keskeyttämään esimerkiksi tekeillä olleen senioreiden näytelmän. Minun oli ja on edelleen hyvin vaikea ymmärtää tällainen ratkaisu valtaa pitäviltä. Elämältäni lähti vähäksi aikaa pohja pois.”

Siihen asti farsseja ja komedioita käsikirjoittanut Ylimys jätti iloiset aiheet taakseen. ”Kirjoitin Koditon-musiikkinäytelmään surua ja väkivaltaa. Esityksen tuottaa yhdessä perheystäväni Hannu Ylä-Monosen kanssa perustamani Media Manager -tuotantoyhtiö. Virtain kaupungilla ei ole sen kanssa mitään tekemistä.”

