Tampere Filharmonian uusi kapellimestari on valittu – Santtu-Matias Rouvalin seuraaja tulee Englannin maaseudulta

Englantilainen Matthew Halls teki uraa soittajana ennen kuin löysi sisältään kapellimestarin. Kanadassakin asunut muusikko rakastaa pohjoista luontoa. Aamulehden haastattelussa vastavalittu kapellimestari kertoo, mitä ajatuksia Tampereen orkesteri ja tuleva työ hänessä herättävät.

Tilaajille

Kapellimestari Matthew Halls ottaa tuntumaa tulevaan työpaikkaansa Tampere-talon Isossa salissa. Halls on johtanut Tampere Filharmoniaa toistaiseksi vain kerran, mutta tahti tiivistyy ensi vuonna.

Aamulehti

Se oli historiallinen maanantai kahdellakin tavalla. Samaan aikaan, kun puoli maailmaa seurasi Britannian kuningattaren hautajaisia, Tampereelle lennähti ruuhkaisesta Lontoosta englantilainen kapellimestari Matthew Halls, 46. Syy Hallsin vierailuun on tamperelaisittain merkittävä: hänet on valittu Tampere Filharmonian uudeksi ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hallsin kausi alkaa syksyllä 2023. Sopimuksen kesto on kolme vuotta, ja siihen kuuluu optio jatkosta.