Supertähdet kehuivat Tamperetta turvapaikaksi ja vitsailivat muuttoaikeilla – Näin museonjohtaja kommentoi nyt laajaa huomiota herättänyttä näyttelyä: ”Hyvin voimakas ja tunnelmallinen”

Sara Hildénin museonjohtaja kertoo taiteilijoiden viihtyneen Tampereella ja jopa vitsailleen muuttoaikeilla. Näyttelyä hän kuvaa poikkeukselliseksi taidekentällä.

Yksi vuoden yllättävimmistä taidetapauksista on Sara Hildénin taidemuseossa sunnuntaina auennut Thomas Hauseagon (kesk.) näyttely We. Mukana ovat maailman supertähdet rocklaulaja Nick Cave (vas.) ja näyttelijä Brad Pitt.

Aamulehti

Tampereen Sara Hildénin taidemuseossa esiteltiin lauantaina brittitaiteilija Thomas Houseagon -näyttely, jossa oli esillä myös näyttelijä Brad Pittin ja muusikko Nick Caven taidetta. Näyttely on nimeltään We. Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoo sunnuntaina yleisölle avautuneen näyttelyn herättäneen paikalle jo uteliaita taiteenystäviä.

”Museolla on vilkasta”, Hjorth-Röntynen kertoo sunnuntaina kahden aikaan iltapäivällä. Hän tarkensi kello 15, että ihmisiä oli käynyt jo reilut 1 000.

Museonjohtaja kertoo näyttelyn taiteilijoiden olleen tyytyväisiä museoon ja ylipäätään vierailuunsa Tampereella.

”Heistä teokset sopivat hyvin Sara Hildénin taidemuseoon. He myös nauttivat Tampereella olosta ja kehuivat sen luontoa. Brad Pitt kuvaili Tamperetta turvapaikaksi. Taiteilijat myös totesivat olevansa halukkaita muuttamaan joskus Tampereelle, toki tässä oli mukana pilkettä silmäkulmassa”, Hjorth-Röntynen kertoo.

Poikkeuksellinen näyttely

Kolmikon taidetta esittelevä We-näyttely on Hjorth-Röntysen mukaan taidekentällä poikkeuksellinen tapaus ja museo odottaa saavansa sille laajasti kävijöitä.

”Toki Suomessa on nähty ennenkin kansainvälisten taiteilijoiden taidetta, mutta Thomas Houseagon We-konsepti on uusi. Ajatuksena on siirtää painopiste taiteilijasta itsestään laajempaan luovuuden tarkasteluun.”

Näyttelyn avaaminen oli museonjohtajan mukaan välillä haastavaakin, sillä aikataulu oli poikkeuksellisen tiukka ja mukana oli paljon yhteistyökumppaneita. Tärkeää oli huomioida myös turvallisuuspuoli. Hän toteaa näyttelyn lanseerauksen sujuneen suunnitelman mukaisesti.

”Uskon, että kun kävijät tulevat näyttelyyn, niin itse taide on silloin keskiössä. Näyttely on hyvin voimakas ja tunnelmallinen.”

Hjorth-Röntynen ei ota kantaa siihen ovatko teokset myynnissä.

Nähdäänkö lisää taidetta?

Hjorth-Röntysen mukaan mahdollisista uusista museosuunnitelmista ei kolmikon kanssa ole ollut puhetta. Keskustelut keskittyivät nyt järjestettyyn näyttelyyn.

Paikalla oli lauantaina iltana myös New Yorkin Guggenheim museon johtoon kuuluva David Horowitz. Vierailu herätti spekulaatioita siitä, ollaanko Tampereella järjestämässä kenties Guggenheim-museota?

”Uskon, että hän tuli paikalle taidekentän tapahtuman vuoksi. Itse en keskustellut hänen kanssaan.”